Ρούμπιο: Οι ΗΠΑ δεν θα επιτρέψουν στο Ιράν να «κρατά όμηρο» την παγκόσμια αγορά ενέργειας

Τη στρατηγική σημασία της συνεργασίας ΗΠΑ–Ινδίας υπογράμμισε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο κατά τη συνάντησή του με τον Ινδό πρωθυπουργό Ναρέντρα Μόντι, στέλνοντας παράλληλα σαφές μήνυμα προς την Τεχεράνη για τον ρόλο της στην παγκόσμια ενεργειακή αγορά.

Όπως δήλωσε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, η Ουάσινγκτον δεν θα επιτρέψει στο Ιράν να «κρατά όμηρο» την παγκόσμια αγορά ενέργειας, ενώ τόνισε ότι τα αμερικανικά ενεργειακά προϊόντα μπορούν να συμβάλουν καθοριστικά στη διαφοροποίηση του ενεργειακού εφοδιασμού της Ινδίας.

Κατά τη συνάντηση, οι δύο πλευρές αναφέρθηκαν στις πρόσφατες διμερείς επιτυχίες και στις σημαντικές επενδύσεις που ενισχύουν το «Mission 500», την κοινή πρωτοβουλία για διπλασιασμό του διμερούς εμπορίου έως το 2030.

Ο Ρούμπιο εξέφρασε επίσης την προσδοκία του για περαιτέρω προώθηση ενός «ελεύθερου και ανοικτού Ινδο-Ειρηνικού», στο πλαίσιο της επικείμενης συνάντησης των υπουργών Εξωτερικών του σχήματος Quad στην Ινδία, με τη συμμετοχή των ΗΠΑ, της Ινδίας, της Αυστραλίας και της Ιαπωνίας.

Πηγή: skai.gr

