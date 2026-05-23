Το Ιράν καταδικάζει τις κυρώσεις των ΗΠΑ στην Κούβα

Η Τεχεράνη κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι παραβιάζουν την κυριαρχία της Κούβας μέσω οικονομικών πιέσεων, πολιτικών απειλών και «προκλητικών ενεργειών»

Κούβα

Το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν καταδίκασε τις μακροχρόνιες κυρώσεις της Ουάσιγκτον στην Κούβα, χαρακτηρίζοντας το 66ετές εμπάργκο «έγκλημα κατά της ανθρωπότητας».

Η Τεχεράνη κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι παραβιάζουν την κυριαρχία της Κούβας μέσω οικονομικών πιέσεων, πολιτικών απειλών και «προκλητικών ενεργειών», ενώ παράλληλα προέτρεψε τον ΟΗΕ και τη διεθνή κοινότητα να καταδικάσουν τις πολιτικές της Ουάσιγκτον.

Το Ιράν επιβεβαίωσε επίσης «την πλήρη αλληλεγγύη του προς την κυβέρνηση και τον λαό της Κούβας».

TAGS: Ιράν Κούβα κυρώσεις ΗΠΑ Κρίση στη Μέση Ανατολή
