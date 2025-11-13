Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο διέψευσε την Τετάρτη στο δημοσίευμα του CNN, ότι η Βρετανία, παρότι στενός σύμμαχος των ΗΠΑ, αποφάσισε να αναστείλει την ανταλλαγή πληροφοριών για τις θέσεις σκαφών που φέρονται να μεταφέρουν ναρκωτικά, διότι δεν θέλει να θεωρηθεί συνένοχη στα φονικά αεροπορικά πλήγματα του αμερικανικού στρατού από τις αρχές Σεπτεμβρίου, λέγοντας ότι τίποτα δεν έχει αλλάξει που να εμποδίζει την ικανότητα της Ουάσινγκτον να δράσει.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους μετά από τη συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών της Ομάδας των Επτά στον Καναδά, ο Ρούμπιο δήλωσε ότι κανείς δεν έθεσε το θέμα των Αμερικανικών επιχειρήσεων κοντά στη Βενεζουέλα κατά τη διάρκεια της συνάντησης και είπε ότι η Βρετανία δεν του εξέφρασε άμεσα ανησυχίες. Χαρακτήρισε «ψευδές» το δημοσίευμα χωρίς να επεκταθεί σε λεπτομέρειες, και τόνισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν μια πολύ ισχυρή συνεργασία με το Ηνωμένο Βασίλειο.

Σε ερώτηση για το αν τα γεγονότα στη Δυτική Όχθη θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την εκεχειρία στη Γάζα, ο Αμερικανός ΥΠΕΞ εξέφρασε την ανησυχία του ότι η τελευταία έξαρση βίας από Ισραηλινούς εποίκους στην κατεχόμενη από το Ισραήλ Δυτική Όχθη θα μπορούσε να επεκταθεί και να υπονομεύσει τις ειρηνευτικές προσπάθειες που υποστηρίζονται από τις ΗΠΑ στη Γάζα, ωστόσο πρόσθεσε «Δεν θα περιμένουμε. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να διασφαλίσουμε ότι δεν θα συμβεί».

Ταυτόχρονα, δήλωσε αισιόδοξος όσον αφορά στην υιοθέτηση από το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών σχεδίου απόφασης σχετικά με τη διεθνή δύναμη σταθεροποίησης (ΔΔΣ) που η Ουάσιγκτον επιδιώκει να αναπτυχθεί το προσεχές διάστημα στη Λωρίδα της Γάζας.

«Είμαστε αισιόδοξοι (...) Σημειώσαμε πρόοδο ως προς τη φρασεολογία της απόφασης κι ελπίζω πως θα την οριστικοποιήσουμε πολύ σύντομα», είπε.

Εξάλλου, ο Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες προσφέρθηκαν να βοηθήσουν την Ινδία στην έρευνα για τη θανατηφόρα έκρηξη στο Δελχί, όπου οι αρχές διεξάγουν μια «πολύ επαγγελματική» έρευνα.

«Έχουμε προσφερθεί να βοηθήσουμε, αλλά νομίζω ότι είναι πολύ ικανοί σε αυτές τις έρευνες. Δεν χρειάζονται τη βοήθειά μας και κάνουν καλή δουλειά», δήλωσε σε δημοσιογράφους.

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας κάλεσε επίσης η να σταματήσουν οι παραδόσεις όπλων στους παραστρατιωτικούς των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ) στο Σουδάν, όπου ο εμφύλιος πόλεμος των τελευταίων δυο και πλέον χρόνων επιδεινώθηκε περαιτέρω τις τελευταίες εβδομάδες.

«Κάτι πρέπει να γίνει για να σταματήσουν οι παραδόσεις όπλων και η υποστήριξη στις ΔΤΥ, καθώς συνεχίζουν να προελαύνουν», είπε ο κ. Ρούμπιο σε δημοσιογράφους.

Αφού οι παραστρατιωτικοί έθεσαν υπό τον πλήρη έλεγχό τους την αχανή δυτική περιοχή Νταρφούρ, εν μέσω καταγγελιών για σφαγές αμάχων ιδίως σε νοσοκομείο στην Ελ Φάσερ, οι μάχες πλέον επικεντρώνονται στη γειτονική περιοχή Κορντοφάν.

