Πέντε μαχητές του Ισλαμικού Κράτους σκοτώθηκαν και άλλοι 19 αιχμαλωτίστηκαν στη Συρία

Η Συρία υπέγραψε διακήρυξη συνεργασίας με τη διεθνή συμμαχία για την καταπολέμηση του ΙΚ και διεξάγει επιχειρήσεις εναντίον της τζιχαντιστικής οργάνωσης

Το διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (U.S. Central Command ή CENTCOM) ανακοίνωσε πως δυνάμεις του συμμετείχαν σε περισσότερες από 22 επιχειρήσεις εναντίον του Ισλαμικού Κράτους (ΙΚ) στη Συρία, κατά τις οποίες πέντε μαχητές της τζιχαντιστικής οργάνωσης σκοτώθηκαν κι άλλοι 19 αιχμαλωτίστηκαν.

Οι επιχειρήσεις διεξήχθησαν από την 1η Οκτωβρίου έως τις 6 Νοεμβρίου, διευκρινίζεται στην ανακοίνωση της CENTCOM.

Η Συρία υπέγραψε πρόσφατα διακήρυξη συνεργασίας με τη διεθνή συμμαχία για την καταπολέμηση του ΙΚ και διεξάγει επιχειρήσεις με στόχο την εξάρθρωση πυρήνων της τζιχαντιστικής οργάνωσης στη χώρα.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Ισλαμικό Κράτος Συρία τζιχαντιστές
