Τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν σε έκρηξη κοντά στο ορόσημο Κόκκινο Φρούριο σε μια πυκνοκατοικημένη περιοχή της ινδικής πρωτεύουσας Νέου Δελχί, δήλωσε η αστυνομία της πόλης.

Η έκρηξη σημειώθηκε σε ένα αυτοκίνητο κοντά στο Κόκκινο Φρούριο, αλλά η ακριβής αιτία της διερευνάται, δήλωσε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας της πόλης, Σαντζάι Τιάγκι.

📍New Delhi



As per eye witness talking to Zee Media -"The explosion was so loud, it felt like there was an earthquake."



As per eye witness talking to Zee Media -"The explosion was so loud, it felt like there was an earthquake."

The investigation is ongoing. Whether it was a CNG blast or something else will be clear after some time.

Τουλάχιστον 11 άνθρωποι τραυματίστηκαν, ανέφεραν τηλεοπτικά κανάλια.

Στα πλάνα στα τοπικά μέσα ενημέρωσης φαίνονται φλόγες να έχουν τυλίξει οχήματα σε ένα δρόμο με κυκλοφοριακή συμφόρηση όπως αναφέρεται που βρίσκεται κοντά σε έναν σταθμό του μετρό στο παλιό τμήμα του Δελχί.

Τουλάχιστον έξι οχήματα τυλίχτηκαν στις φλόγες, δήλωσε ο αναπληρωτής αρχηγός της πυροσβεστικής του Δελχί, προσθέτοντας ότι οι φλόγες είχαν σβήσει από ομάδες πυρόσβεσης, σύμφωνα με το Reuters.

"I never heard such a loud explosion ever in my life. I fell three times due to the explosion. It felt as if we were all going to die..." said a local shopkeeper

«Ακούσαμε έναν δυνατό ήχο, τα παράθυρά μας τραντάχτηκαν», δήλωσε στο NDTV ένας κάτοικος.

Η αστυνομία προσπάθησε να απομακρύνει τα πλήθη που συγκεντρώθηκαν γύρω από το σημείο του συμβάντος.

Σύμφωνα με τηλεοπτικά δίκτυα, κηρύχθηκε κατάσταση συναγερμού στην ινδική πρωτεύουσα μετά την έκρηξη.

Το Κόκκινο Φρούριο είναι φρούριο του 17ου αιώνα, της περιόδου αυτοκρατορίας Μουγκάλ, που βρίσκεται στην παλιά πόλη και αποτελεί δημοφιλές τουριστικό αξιοθέατο.

"I saw the flames from my house and then came down to see what had happened. There was a loud explosion. I live nearby," said local resident Rajdhar Pandey

