Ινδία: Μεγάλη έκρηξη στο Νέο Δελχί - Τουλάχιστον 8 οι νεκροί - Δείτε βίντεο

Η έκρηξη σημειώθηκε σε ένα αυτοκίνητο κοντά στο Κόκκινο Φρούριο - Τουλάχιστον 11 άνθρωποι τραυματίστηκαν και τουλάχιστον 6 οχήματα τυλίχτηκαν στις φλόγες

UPDATE: 16:53
Φωτιά στην Ινδία

Τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν σε έκρηξη κοντά στο ορόσημο Κόκκινο Φρούριο σε μια πυκνοκατοικημένη περιοχή της ινδικής πρωτεύουσας Νέου Δελχί, δήλωσε η αστυνομία της πόλης.

Η έκρηξη σημειώθηκε σε ένα αυτοκίνητο κοντά στο Κόκκινο Φρούριο, αλλά η ακριβής αιτία της διερευνάται, δήλωσε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας της πόλης, Σαντζάι Τιάγκι.

Τουλάχιστον 11 άνθρωποι τραυματίστηκαν, ανέφεραν τηλεοπτικά κανάλια.

Στα πλάνα στα τοπικά μέσα ενημέρωσης φαίνονται φλόγες να έχουν τυλίξει οχήματα σε ένα δρόμο με κυκλοφοριακή συμφόρηση όπως αναφέρεται που βρίσκεται κοντά σε έναν σταθμό του μετρό στο παλιό τμήμα του Δελχί.

Τουλάχιστον έξι οχήματα τυλίχτηκαν στις φλόγες, δήλωσε ο αναπληρωτής αρχηγός της πυροσβεστικής του Δελχί, προσθέτοντας ότι οι φλόγες είχαν σβήσει από ομάδες πυρόσβεσης, σύμφωνα με το Reuters.

«Ακούσαμε έναν δυνατό ήχο, τα παράθυρά μας τραντάχτηκαν», δήλωσε στο NDTV ένας κάτοικος.

Η αστυνομία προσπάθησε να απομακρύνει τα πλήθη που συγκεντρώθηκαν γύρω από το σημείο του συμβάντος.

Σύμφωνα με τηλεοπτικά δίκτυα, κηρύχθηκε κατάσταση συναγερμού στην ινδική πρωτεύουσα μετά την έκρηξη.

Το Κόκκινο Φρούριο είναι φρούριο του 17ου αιώνα, της περιόδου αυτοκρατορίας Μουγκάλ, που βρίσκεται στην παλιά πόλη και αποτελεί δημοφιλές τουριστικό αξιοθέατο.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Έκρηξη Ινδία Νέο Δελχί
