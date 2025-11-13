Όταν είσαι κορυφαίος επιστήμονας και πιστεύεις ότι οι κολοσσοί της τεχνολογίας κυνηγούν το λάθος είδος καινοτομίας στην τεχνητή νοημοσύνη, δύσκολα θα αντέξεις για πολύ σε μια εταιρεία που απεγνωσμένα προσπαθεί να ακολουθήσει το κοπάδι.

Ο Yann LeCun, Γαλλοαμερικανός επιστήμονας γνωστός ως ένας από τους «νονoύς της τεχνητής νοημοσύνης» χάρη στην πρωτοποριακή του δουλειά στη βαθιά μάθηση, εγκαταλείπει τη Meta ύστερα από 12 χρόνια, για να ιδρύσει τη δική του εταιρεία, σύμφωνα με τους Financial Times. Η αποχώρησή του υπογραμμίζει πόσο πολύ ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ έχει στραφεί από την αναζήτηση της επόμενης ριζικής καινοτομίας στην τεχνητή νοημοσύνη προς την πιο πρόσφατη τάση της αγοράς: να αντιγράψει την OpenAI δημιουργώντας τη δική του εκδοχή του ChatGPT.

Ο LeCun ήταν πάντα αιρετικός στις απόψεις του για την Τεχνητή Νοημοσύνη. Υποστήριζε ότι η OpenAI, αν και άνοιξε την εποχή της γενετικής τεχνητής νοημοσύνης, δημιούργησε και μια ανθυγιεινή εμμονή με τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα (LLMs). Κατά τη γνώμη του, τα chatbots μπορεί να είναι εντυπωσιακά και χρήσιμα, αλλά δεν είναι ο δρόμος προς ένα λογισμικό πραγματικά εξυπνότερο από τον άνθρωπο. Για να φτάσουμε εκεί, χρειάζονται τα λεγόμενα «μοντέλα του κόσμου» (world models), τα οποία εκπαιδεύονται σε βίντεο και άλλα χωρικά δεδομένα του φυσικού περιβάλλοντος, με αισθητήρες και κάμερες, όχι μόνο σε κείμενα του διαδικτύου.

Δεν είναι ο μόνος που το πιστεύει αυτό. Η Fei-Fei Li, πρώην καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Στάνφορντ και γνωστή ως «νονά της τεχνητής νοημοσύνης», υποστηρίζει επίσης ότι το επόμενο σύνορο του AI είναι η «χωρική νοημοσύνη». Τα LLMs, όπως λέει, «παραμένουν ρήτορες στο σκοτάδι, εύγλωττα αλλά άπειρα», αναφερόμενη στα λάθη και τις ανακρίβειές τους.

Ωστόσο, μια πραγματική ανακάλυψη στα world models απέχει ακόμη χρόνια, ενώ τα γλωσσικά μοντέλα αποφέρουν ήδη κέρδη. Το μέλλον του LeCun στη Meta είχε αρχίσει να προδιαγράφεται από τον Ιούνιο, όταν ο Ζάκερμπεργκ επένδυσε 14,3 δισεκατομμύρια δολάρια στη startup Scale AI και όρισε τον διευθύνοντα σύμβουλό της, Alexandr Wang, επικεφαλής μιας νέας μονάδας της Meta με την ονομασία Superintelligence Labs.

Ο Ζάκερμπεργκ ξεκίνησε μια μαζική πρόσληψη κορυφαίων ερευνητών, προσφέροντας πακέτα αμοιβών έως 200 εκατομμύρια δολάρια και την υπόσχεση συμμετοχής στην ομάδα που θα δημιουργήσει τον πρώτο «υπερ-έξυπνο» υπολογιστή.

Στο πλαίσιο αυτής της αναδιάρθρωσης, ο LeCun έπαψε να καθορίζει τη στρατηγική AI5 της Meta και άρχισε να αναφέρεται στον 28χρονο Wang αντί για τον Chief Product Officer, Κρις Κοξ. Αυτό από μόνο του ήταν δύσκολο να το αποδεχθεί ένας επιστήμονας του βεληνεκούς του, αλλά το μεγαλύτερο πλήγμα ήρθε από τη στροφή της Meta: από τη θεμελιώδη έρευνα προς τα εμπορικά προϊόντα.

Τον Οκτώβριο, η Meta απέλυσε 600 ερευνητές από τη μονάδα του LeCun, ενώ έφυγαν και άλλοι σημαντικοί επιστήμονες, μεταξύ των οποίων ο Soumith Chintala, δημιουργός του ανοιχτού λογισμικού PyTorch.

Η Meta είχε χτίσει επί χρόνια φήμη μεταξύ των πρωτοπόρων ερευνητών της τεχνητής νοημοσύνης με έργα όπως το PyTorch και το LLaMA, την πρώτη ανοιχτή πλατφόρμα ΤΝ που γνώρισε μεγάλη επιτυχία. Η ερευνητική της κουλτούρα και η προοπτική συνεργασίας με προσωπικότητες όπως ο LeCun προσέλκυαν ταλέντα. Ο Ζάκερμπεργκ τον είχε προσεγγίσει το 2013, προσφέροντάς του «λευκή επιταγή» για να δημιουργήσει το καλύτερο ερευνητικό εργαστήριο ΤΝ στον κόσμο – αυτό που έγινε γνωστό ως Facebook Artificial Intelligence Research (FAIR).

Ήταν μια τεράστια επιτυχία τότε. Ο LeCun είχε ήδη γίνει θρύλος της τεχνητής νοημοσύνης για την εφεύρεση των συνελικτικών νευρωνικών δικτύων (CNNs), ενώ εργαζόταν στα AT&T Bell Labs, μια τεχνολογία που δίδαξε στους υπολογιστές να αναγνωρίζουν εικόνες και έθεσε τα θεμέλια για εφαρμογές όπως η αναγνώριση προσώπου και τα αυτόνομα οχήματα. Ο ίδιος ο Ζάκερμπεργκ είχε πάει προσωπικά σε συνέδριο για να τον στρατολογήσει.

Δώδεκα χρόνια αργότερα, όμως, ο LeCun βρίσκεται στο περιθώριο εξαιτίας της νέας εμμονής του Ζάκερμπεργκ με τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα, κάτι που δεν προκαλεί έκπληξη αν σκεφτεί κανείς τη μακροχρόνια στρατηγική του να αντιγράφει πλατφόρμες όπως το Snapchat και το TikTok για να παραμένει σχετικός. Ο Wang πλέον επιβλέπει την ανάπτυξη των γλωσσικών μοντέλων της Meta, και οι απολύσεις του Οκτωβρίου έπληξαν το FAIR αλλά όχι την ομάδα του Wang. Αυτό δείχνει καθαρά το πού ποντάρει ο Ζάκερμπεργκ: στους νέους, ακριβοπληρωμένους ερευνητές του, εις βάρος των «παλιών» που δούλευαν υπό τον LeCun για τα world models.

Η Meta, με καθαρά κέρδη 62 δισεκατομμυρίων δολαρίων πέρυσι και διαθέσιμα 44,5 δισεκατομμύρια, είναι από τις ελάχιστες εταιρείες που θα μπορούσαν να επενδύσουν μακροπρόθεσμα στην τεχνητή νοημοσύνη και να περιμένουν μια επόμενη μεγάλη ανακάλυψη. Όμως η στροφή της προς τα LLMs αποκαλύπτει πόσο βαθιά έχει εγκλωβιστεί στη συλλογική νοοτροπία της βιομηχανίας.

Αν οι σημερινοί δημιουργοί γενετικής τεχνητής νοημοσύνης δεν καταφέρουν να κάνουν τα μοντέλα τους ουσιαστικά καλύτερα, ή να περιορίσουν τα λάθη τους, αυτή η στρατηγική μπορεί να αποδειχθεί τεράστια σπατάλη. Η απώλεια του LeCun ίσως να μην επηρεάσει τα τριμηνιαία κέρδη της Meta, αλλά σημαίνει ότι δεν θα είναι εκείνη που θα εφεύρει το επόμενο μεγάλο άλμα μετά τα LLMs.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.