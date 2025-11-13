Στο Βερολίνο ο συγγραφέας Μπουαλέμ Σανσάλ, μετά την απονομή χάριτος από τον πρόεδρο της Αλγερίας

Ο γαλλοαλγερινός συγγραφέας Μπουαλέμ Σανσάλ, ο οποίος αποφυλακίστηκε μετά την απονομή χάριτος από τον πρόεδρο της Αλγερίας, έφθασε απόψε στο Βερολίνο, όπως επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) εκπρόσωπος του γερμανού προέδρου Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ, ο οποίος ζήτησε και πέτυχε την απελευθέρωσή του.
«Έχουν προσγειωθεί και ήδη βρίσκονται καθ’ οδόν προς το νοσοκομείο», δήλωσε η Κέρστιν Γκάμελιν.
Η απονομή χάριτος στον Μπουάλεμ Σανσάλ από τον αλγερινό πρόεδρο Αμπντελματζίντ Τεμπούν έγινε κατόπιν αιτήματος του γερμανού προέδρου Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ, όπως ενημέρωσε νωρίτερα η προεδρία της Αλγερίας.
Οι αλγερινές αρχές συνέλαβαν τον Σανσάλ πριν από έναν χρόνο και δικαστήριο τον καταδίκασε τον Μάρτιο σε φυλάκιση πέντε ετών για υπονόμευση της εθνικής ενότητας.
Ο Σαμσάλ, 81 ετών – επί μακρόν επικριτής των αλγερινών αρχών, ο οποίος ζούσε στη Γαλλία – είχε αρνηθεί τις κατηγορίες, λέγοντας ότι ποτέ δεν είχε σκοπό να προσβάλει την Αλγερία ή κρατικούς θεσμούς.
Η αλγερινή προεδρία ανέφερε σε μια ανακοίνωση πως ο Τεμπούν «απάντησε θετικά» στην έκκληση του Σταϊνμάιερ, την οποία χαρακτήρισε «αξιοσημείωτη λόγω της ανθρωπιστικής φύσης και των κινήτρων της». Ο Τεμπούν είχε αποκαλέσει στο παρελθόν τον Σανσάλ «απατεώνα».
Σύμφωνα με γαλλικά ΜΜΕ, ο 81χρονος Σανσάλ πάσχει από καρκίνο.
Η έκκληση του γερμανού προέδρου για την απελευθέρωση του Σανσάλ ακολούθησε εκείνες πολλών συγγραφέων, του γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν και οργανώσεων για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Η υπόθεση Σανσάλ βάθυνε το διπλωματικό ρήγμα ανάμεσα στην Αλγερία και τη Γαλλία, την πρώην αποικιοκρατική δύναμη. Οι σχέσεις ανάμεσα στο Παρίσι και στο Αλγέρι επιδεινώθηκαν απότομα αφότου η Γαλλία αναγνώρισε κυριαρχία του Μαρόκου στη διαφιλονικούμενη περιοχή της Δυτικής Σαχάρας.
