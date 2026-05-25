Στο «κόκκινο» οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιράν: Τριβές για τη συμφωνία, μηνύματα Τραμπ και σκληρή γραμμή από την Τεχεράνη

Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν βρίσκονται σε κρίσιμο αλλά ιδιαίτερα εύθραυστο σημείο, με τα μηνύματα από τις δύο πλευρές να αποτυπώνουν ταυτόχρονα αισιοδοξία, επιφυλακτικότητα και σαφείς διαφωνίες σε βασικά ζητήματα.

Παρότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η συμφωνία με την Τεχεράνη έχει προχωρήσει σε μεγάλο βαθμό, λίγες ώρες αργότερα άρχισαν να εμφανίζονται ενδείξεις νέων τριβών. Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδονται από ιρανικές πηγές και το Al Jazeera, η Τεχεράνη θεωρεί ότι η Ουάσινγκτον έχει υποχωρήσει ή υπαναχωρεί σε δύο κομβικά ζητήματα: τον μηχανισμό αποδέσμευσης των δεσμευμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων και το εύρος της εκεχειρίας στον Λίβανο

Την ίδια εικόνα μεταφέρει και το ιρανικό πρακτορείο Tasnim, το οποίο υποστηρίζει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να παρεμποδίζουν κρίσιμους όρους της συμφωνίας, αφήνοντας ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο πλήρους αποτυχίας των συνομιλιών.

Από αμερικανικής πλευράς, ο τόνος είναι πιο συγκρατημένος. Ο Λευκός Οίκος εκτιμά ότι θα χρειαστούν ακόμη αρκετές ημέρες για να υπάρξει συμφωνία, καθώς απαιτείται έγκριση από την ανώτατη ιρανική ηγεσία. Παράλληλα, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ξεκαθάρισε ότι το πυρηνικό ζήτημα «δεν μπορεί να λυθεί σε 72 ώρες», υπογραμμίζοντας πως πρόκειται για μια εξαιρετικά σύνθετη και τεχνική διαπραγμάτευση.

Ο ίδιος έθεσε ως προτεραιότητα το άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ, το οποίο παραμένει υπό ιρανικό αποκλεισμό, ώστε στη συνέχεια να ξεκινήσουν, όπως είπε, «πολύ σοβαρές διαπραγματεύσεις» για τον εμπλουτισμό ουρανίου και τη δέσμευση της Τεχεράνης να μην αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Τραμπ, ο οποίος έστειλε διπλό μήνυμα: από τη μία υποστήριξε ότι αν υπάρξει συμφωνία, αυτή θα είναι «καλή και σωστή», πολύ καλύτερη από τη συμφωνία Ομπάμα, και από την άλλη ξεκαθάρισε ότι έχει δώσει εντολή στους διαπραγματευτές του να μην επισπεύσουν τη διαδικασία, καθώς «ο χρόνος είναι με το μέρος μας». Παράλληλα, τόνισε ότι ο ναυτικός αποκλεισμός κατά του Ιράν θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ μέχρι να υπάρξει οριστική συμφωνία.

Η Τεχεράνη, πάντως, επιχειρεί να διατηρήσει σταθερή τη δική της γραμμή. Ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν διαβεβαίωσε ότι η χώρα του «δεν επιδιώκει πυρηνικά όπλα» και είναι έτοιμη να το αποδείξει στη διεθνή κοινότητα, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι οι Ιρανοί διαπραγματευτές δεν πρόκειται να κάνουν «εκπτώσεις στην αξιοπρέπεια και την τιμή της χώρας».

Την ίδια στιγμή, οι δηλώσεις συμβούλου του ανώτατου ηγέτη Μοτζταμπά Χαμενεΐ για το Ορμούζ – που σημείωσε ότι είναι «νόμιμο δικαίωμα» του Ιράν να το διαχειρίζεται για λόγους εθνικής ασφάλειας – υπενθυμίζουν ότι η Τεχεράνη χρησιμοποιεί και τη γεωστρατηγική της ισχύ ως διαπραγματευτικό χαρτί.

Πηγή: skai.gr

