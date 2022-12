Οργισμένη αντίδραση Ρουμπινί για την Καϊλή: «Διεφθαρμένη αρχιμαζορέτα – βασίλισσα των κρυπτονομισμάτων»

Διεφθαρμένη «αρχμαζορέτα» και «βασίλισσα των κρυπτονομισμάτων», χαρακτήρισε σε ανάρτησή του την Εύα Καϊλή ο διάσημος Αμερικανός οικονομολόγος Νουριέλ Ρουμπινί, χρησιμοποιώντας μάλιστα emojis για να δείξει την «αηδία» που προφανώς αισθάνεται για την υπόθεση του Qatargate.

Σε ανάρτησή του στο Twitter, ο Ρουμπινί έγραψε: «Αυτή η διεφθαρμένη αρχιμαζορέτα, ''βασίλισσα των κρυπτονομισμάτων'', λάμβανε τις δωροδοκίες της σε μετρητά -δολάρια και ευρώ- και όχι σε άχρηστα κρυπτονομίσματα. Η απόλυτη υποκρισία!».

That corrupt cheerleader-in-chief “Queen of Crypto” was having her bribes paid in fiat cash - dollars and euros - rather than in crappy Shitcoins! Ultimate hypocrisy! Pro-Crypto EU Lawmaker Eva Kaili Set to Lose Vice-Presidency Amid Corruption Probe https://t.co/FbPnwQrrPe

Ο πρόεδρος της Roubini Global Economics ανέφερε επίσης ότι «η ευρωβουλευτής Εύα Καϊλή, η οποία ήταν υπέρ των κρυπτονομισμάτων, χάνει την αντιπροεδρία εν μέσω έρευνας για διαφθορά».

Σε προηγούμενο ποστ του – χρησιμοποιώντας μάλιστα εικονίδια που κάνουν εμετό – ο Ρουμπινί σχολιάζει σχετικό άρθρο του Politico γράφοντας: «Η Εύα Καϊλή ήταν η ''βασίλισσα των κρυπτονομισμάτων'' (Queen of Crypto) και η μεγαλύτερη μαζορέτα (cheerleader) της ΕΕ

Eva Kaili was the “Queen of Crypto” & its biggest cheerleader in the EU🤮🤑💩🤮



Crypto loses EU cheerleader over Qatar scandal. Crypto lobbyists point to three center-right MEPs as possible heirs to Eva Kaili, the European Parliament’s ‘queen of crypto.’https://t.co/krDaoI2mI1