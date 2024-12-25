Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Κίεβο: Ρωσικός πύραυλος που είχε στόχο την Ουκρανία πέρασε από τον εναέριο χώρο Μολδαβίας και Ρουμανίας

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας αναφέρει πως αυτό υπενθυμίζει πως «η Ρωσία δεν απειλεί μόνο την Ουκρανία»

Πύραυλος

Ρωσικός πύραυλος που είχε στόχο την Ουκρανία διέσχισε τον εναέριο χώρο της Μολδαβίας και της Ρουμανίας κατά τη διάρκεια μαζικής επίθεσης που εξαπέλυσε η Ρωσία σήμερα το πρωί κατά της γειτονικής της χώρας, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας Αντρίι Σίμπιχα.

«Ρωσικός πύραυλος πέρασε από τον εναέριο χώρο της Μολδαβίας και της Ρουμανίας, πράγμα το οποίο υπενθυμίζει ότι η Ρωσία δεν απειλεί μόνον την Ουκρανία», σημείωσε ο Σίμπιχα σε ανάρτησή του στο X.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: πύραυλος Ρωσία Μολδαβία Ρουμανία
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
6 0 Bookmark