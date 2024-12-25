Ρωσικός πύραυλος που είχε στόχο την Ουκρανία διέσχισε τον εναέριο χώρο της Μολδαβίας και της Ρουμανίας κατά τη διάρκεια μαζικής επίθεσης που εξαπέλυσε η Ρωσία σήμερα το πρωί κατά της γειτονικής της χώρας, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας Αντρίι Σίμπιχα.

«Ρωσικός πύραυλος πέρασε από τον εναέριο χώρο της Μολδαβίας και της Ρουμανίας, πράγμα το οποίο υπενθυμίζει ότι η Ρωσία δεν απειλεί μόνον την Ουκρανία», σημείωσε ο Σίμπιχα σε ανάρτησή του στο X.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

