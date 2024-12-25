Πεσκόφ: Η κλοπή 1 δισ. δολαρίων από ρωσικά περιουσιακά στοιχεία για την Ουκρανία επισύρει νομική δράση

Η μεταφορά 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων στην Ουκρανία από ρωσικά περιουσιακά στοιχεία που δέσμευσε η Δύση μπορεί να προκαλέσει νομικές ενέργειες, προειδοποίησε την Τετάρτη ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, δηλώνοντας ότι «τα χρήματα έχουν κλαπεί από τη Ρωσία».



«Μιλώντας απλά ρωσικά, τα χρήματα έχουν κλαπεί από εμάς. Τα δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία έχουν παγώσει εντελώς παράνομα. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με όλους τους κανόνες και τους κανονισμούς» τόνισε ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας.

Πηγή: skai.gr

«Τέτοιες παράνομες ενέργειες, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς αυτού του δισεκατομμυρίου, μπορεί σίγουρα να οδηγήσουν σε νομικές ενέργειες. Και σίγουρα θα χρησιμοποιήσουμε όλες τις δυνατότητες στο μέλλον για να προστατεύσουμε τα δικαιώματά μας και τα δικαιώματα στην περιουσία μας» πρόσθεσε ο Πεσκόφ.

