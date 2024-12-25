ΗΠΑ: Επικοινωνία Λόιντ Όστιν - Γιασάρ Γκιουλέν για τη Συρία 

Να συγκρατήσουν την Τουρκία από το να εισβάλει στη Βορειοανατολική Συρία επιχειρούν οι ΗΠΑ όπως μεταδίδει ο αναλυτής του ΣΚΑΪ στην Ουάσινγκτον Μιχάλης Ιγνατίου. Προς την κατεύθυνση αυτή, ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Λόιντ Όστιν επικοινώνησε τηλεφωνικά, το βράδυ της Τρίτης, με τον Τούρκο ομόλογό του Γιασάρ Γκιουλέρ με αποκλειστικό αντικείμενο της συζήτησης τη συνεχιζόμενη κρίση στη Συρία.

Ο Όστιν τόνισε στον Γκιουλέρ ότι ο στενός και συνεχής συντονισμός μεταξύ των δυο χωρών είναι ζωτικής σημασίας για τη διατήρηση της συνεχούς επιτυχίας της αποστολής γα τη νίκη εναντίον του Ισλαμικού Κράτους (ISIS). Επίσης, οι δυο άνδρες συζήτησαν τη σημασία του καθορισμού των προϋποθέσεων για μια πιο σταθερή και ασφαλή Συρία.

Πρόκειται για μια ανακοίνωση λιτή, στην οποία δεν μας έχει συνηθίσει το Πεντάγωνο, κάτι που καταδεικνύει διαφωνίες στη συζήτηση, σύμφωνα με την εκτίμηση του Μιχάλη Ιγνατίου.



Για τις ΗΠΑ αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα ο πόλεμος κατά των ισλαμιστών, και η επόμενη ημέρα της Συρίας. Η Ουάσινγκτον απαιτεί εκλογές με δημοκρατικές διαδικασίες, χωρίς τον αποκλεισμό καμίας πλευράς, φέρεται να διαμήνυσε ο Όστιν. Οι τζιχαντιστες και η Άγκυρα από πλευράς τους δεν φαίνεται να επιθυμούν κάτι τέτοιο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι διαφωνίες των δυο ανδρών επεκτάθηκαν και στους Κούρδους της πολιτοφυλακής PKK/YPG. «Είναι σύμμαχοι της Δύσης στον πόλεμο εναντίον του ISIS» διεμήνυσε ο Όστιν, ενώ ο Γκιουλέρ αντέτεινε ότι είναι τρομοκράτες.



Ο Όστιν φέρεται να έθεσε και το θέμα των φυλακισμένων ισλαμιστών και των συγγενών τους, που φέρεται να είναι 9.000 μέλη του ISIS και 50.000 φιλικά προσκείμενοι και τα συγγενικά τους πρόσωπα. Τη φυλάκιση και σίτισή τους έχουν αναλάβει οι Κούρδοι, και η συντήρησή τους απαιτεί μια γιγαντιαία ανθρωπιστική επιχείρηση την οποία πληρώνουν οι Αμερικανοί. «Δεν πρεπει να αφεθούν ελεύθεροι γιατί θα επιστρέψουν στις πόλεις και θα ενταχθούν στις τάξεις του ISIS», τονίζει η αμερικανική πλευρά.

Σημειώνεται ότι την Τρίτη, καθόλη τη διάρκεια της ημέρας, σημειώθηκαν σκληρές, και απ’ ό,τι φαίνεται πολύνεκρες, μάχες μεταξύ των φιλότουρκων ανταρτών και του YPG. Παράλληλα, χρησιμοποιήθηκε η αμερικανική πολεμική αεροπορία κατά του ISIS.

Ο τουρκικός στρατός σκότωσε 21 Κούρδους μαχητές

Ο τουρκικός στρατός σκότωσε 21 Κούρδους μαχητές στη βόρεια Συρία και το Ιράκ, ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας την Τετάρτη.



Σε ανακοίνωσή του, το υπουργείο ανέφερε ότι 20 μαχητές του Κουρδιστάν Εργατικού Κόμματος (PKK) και των Κούρδων της Συρίας YPG, που «ετοιμάζονταν να εξαπολύσουν επίθεση», σκοτώθηκαν στη βόρεια Συρία, ενώ ένας μαχητής σκοτώθηκε στο βόρειο Ιράκ.



«Οι επιχειρήσεις μας θα συνεχιστούν αποτελεσματικά και αποφασιστικά», διαμηνύει η Άγκυρα.



Μετά την πτώση του Σύρου προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ νωρίτερα αυτόν τον μήνα, η Άγκυρα έχει επανειλημμένα επιμείνει ότι το YPG πρέπει να διαλυθεί, υποστηρίζοντας ότι η ομάδα δεν έχει θέση στο μέλλον της Συρίας.



Η Άγκυρα πραγματοποιεί τακτικά διασυνοριακές αεροπορικές επιδρομές και στρατιωτικές επιχειρήσεις με στόχο το PKK, το οποίο διατηρεί βάσεις στις ορεινές περιοχές του βόρειου Ιράκ.



"Θα απομακρύνουμε τις δολοφονικές ορδές του YPG"

Ο πρόεδρος Ερντογάν αναφέρθηκε την Τρίτη στο YPG στη βόρεια και ανατολική Συρία, την οποία η Άγκυρα ταυτίζει με την τρομοκρατία και την οργάνωση ΡΚΚ που δρα κατά της Τουρκίας. «Θα απομακρύνουμε σίγουρα αυτές τις δολοφονικές ορδές, που δεν αναγνωρίζουν σε κανέναν το δικαίωμα στη ζωή και αποτελούν απειλή για την περιοχή μας» απείλησε.

«Είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε τις στοχευμένες επιχειρήσεις μας κατά των στοιχείων της αυτονομιστικής τρομοκρατικής οργάνωσης στη Συρία με χειρουργική ακρίβεια, χωρίς να βλάπτουμε τους αμάχους» προσέθεσε.

Ο υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν δήλωσε από πλευράς του, μετά τη συνάντησή του με τον ηγέτη της νέας διοίκησης της Συρίας, Άχμεντ Αλ Σαράα στη Δαμασκό, ότι «δεν υπάρχει θέση για την (τρομοκρατική οργάνωση) PKK/YPG στη Συρία».

