Τα αντίποινα της Χεζμπολάχ στο Ισραήλ συνεχίζονται, με την σιιτική παραστρατιωτική οργάνωση να εκτοξεύει σήμερα μια νέα ρουκέτα στην πόλη Ναxαρίγια, όπως φαίνεται και σε νέο βίντεο που δημοσιεύθηκε από την επίθεση στην περιοχή.

Οι πληροφορίες μέχρι στιγμής αναφέρουν έναν νεκρό και έναν τραυματία από την επίθεση. Ο νεκρός άντρας ήταν σε κρίσιμη κατάσταση και υπέκυψε στα τραύματά του, ενώ άλλος ένας έχει υποστεί επίσης σοβαρά τραύματα.

Η επίθεση φέρεται να απαντά στις επιθέσεις του Ισραηλινού στρατού (IDF), οι οποίοι δημοσίευσαν βίντεο που δείχνουν την καταστροφή ενός διοικητικού κέντρου της Χεζμπολάχ και μιας αποθήκης όπλων στον νότιο Λίβανο, ενώ ανακοίνωσαν και την εξόντωση ναυάρχου του ναυτικού του IRGC. Επίσης, επιβεβαίωσαν την εξάλειψη των δύο ανώτατων Ιρανών αξιωματούχων του IRGC.

Πηγή: skai.gr

