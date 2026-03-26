Σύμφωνα με δημοσιεύματα των The Wall Street Journal και The Times, ο Ναύαρχος Νικολά Βοζούρ, αρχηγός του Γαλλικού Ναυτικού, δήλωσε πως η Βρετανία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ισπανία, η Ιταλία, η Ινδία και η Ιαπωνία ηγούνται των προσπαθειών για τη συγκρότηση μιας διεθνούς ναυτικής συμμαχίας με στόχο την αποκατάσταση της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας στο Στενό του Ορμούζ, σε μια περίοδο πραγματικά αυξημένης έντασης στη Μέση Ανατολή.

Οι συνομιλίες περιλαμβάνουν τη συμμετοχή πολλών ακόμη χωρών από την Ευρώπη και την Ασία, επιβεβαιώνοντας το ευρύ διεθνές ενδιαφέρον για τη διασφάλιση μιας κρίσιμης θαλάσσιας οδού για το παγκόσμιο εμπόριο ενέργειας. Στο πλαίσιο των σχεδιασμών, εξετάζονται μέτρα όπως η συνοδεία εμπορικών πλοίων και επιχειρήσεις εκκαθάρισης ναρκών, με στόχο την επαναφορά της ομαλής διέλευσης και την αποτροπή περαιτέρω αποσταθεροποίησης που θα μπορούσε να επηρεάσει την παγκόσμια οικονομία.

Η φωτογραφία του Ναύαρχου προέρχεται από το Linkedin

Πηγή: skai.gr

