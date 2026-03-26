Βίντεο καταγράφει πρόσκρουση θραυσμάτων από ιρανικό πύραυλο σε γειτονιά στο Ισραήλ

Βίντεο από κάμερα ασφαλείας δείχνει θραύσματα ιρανικού πυραύλου να προσγειώνονται σε γειτονιά στην Κφαρ Κάσεμ, στο Ισραήλ, την Πέμπτη, εκτινάσσοντας ένα όχημα στον αέρα.

Περίπου 30 δευτερόλεπτα πριν από την πρόσκρουση, δύο άνθρωποι διακρίνονται να απομακρύνονται βιαστικά από το σημείο. Πέντε άτομα στην πόλη τραυματίστηκαν από την έκρηξη, σύμφωνα με την ισραηλινή υπηρεσία άμεσης επέμβασης.



Missile fragment fell on the city of Kafr Qasim, a Palestinian majority city, in the occupied Palestinian interior. pic.twitter.com/yi64gnE506 — Latest news (@issu_official0) March 26, 2026

