Στην κόψη του ξυραφιού βρίσκεται για άλλη μια φορά η Μέση Ανατολή, καθώς παραμένουν ασαφή τα μηνύματα που στέλνουν οι εμπλεκόμενες πλευρές για τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν.

Σε μία τελευταία εξέλιξη, το Reuters μετέδωσε, επικαλούμενο το ιρανικό πρακτορείο Tasnim, ότι το Ιράν απάντησε επίσημα στο σχέδιο 15 σημείων του Ντόναλντ Τραμπ για την επίτευξη συμφωνίας που θα βάλει τέλος στις εχθροπραξίες.

Ενημερωμένη πηγή δήλωσε στο ιρανικό πρακτορείο Tasnim ότι η απάντηση του Ιράν στο αμερικανικό σχέδιο των 15 σημείων εστάλη επισήμως το βράδυ της προηγούμενης ημέρας μέσω διαμεσολαβητών και ότι η Τεχεράνη αναμένει πλέον την απάντηση της άλλης πλευράς.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, το Ιράν στην απάντησή του ξεκαθαρίζει ότι πρέπει να τερματιστούν οι «επιθετικές και τρομοκρατικές ενέργειες» του αντιπάλου, να δημιουργηθούν αντικειμενικές συνθήκες ώστε να διασφαλιστεί ότι ο πόλεμος δεν θα επαναληφθεί, να εγγυηθεί και να καθοριστεί με σαφήνεια η καταβολή αποζημιώσεων και πολεμικών επανορθώσεων, καθώς και να εφαρμοστεί ο τερματισμός των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα και για όλες τις ομάδες της «αντίστασης» που συμμετείχαν στη σύγκρουση σε ολόκληρη την περιοχή.

Η πηγή επισήμανε επίσης ότι η άσκηση κυριαρχίας του Ιράν στο Στενό του Ορμούζ αποτελεί φυσικό και νόμιμο δικαίωμά του, το οποίο θα πρέπει να αναγνωριστεί, μαζί με την παροχή εγγυήσεων για την εφαρμογή των δεσμεύσεων της άλλης πλευράς. Διευκρίνισε ακόμη ότι οι όροι αυτοί είναι επιπλέον των αιτημάτων που είχαν τεθεί στον δεύτερο γύρο των συνομιλιών στη Γενεύη (λίγες ημέρες πριν από την επίθεση ΗΠΑ και Ισραήλ τον Μάρτιο).

Η ίδια πηγή τόνισε ότι, για το Ιράν, οι αμερικανικοί ισχυρισμοί περί διαπραγμάτευσης συνιστούν «τρίτο σχέδιο εξαπάτησης», υποστηρίζοντας ότι οι ΗΠΑ επιδιώκουν: πρώτον, να παραπλανήσουν τη διεθνή κοινότητα προβάλλοντας μια εικόνα δήθεν ειρηνικής δύναμης, δεύτερον, να διατηρήσουν χαμηλές τις τιμές του πετρελαίου και τρίτον, να κερδίσουν χρόνο για την προετοιμασία νέας επιθετικής ενέργειας, αυτή τη φορά από το νότο με χερσαία εμπλοκή.

Τέλος, σημείωσε ότι, αν πριν από τον «12ήμερο πόλεμο» το Ιράν διατηρούσε αμφιβολίες για την έκβαση των διαπραγματεύσεων και την τήρηση των συμφωνιών από τις ΗΠΑ, πλέον αμφισβητεί πλήρως την ίδια τη βούληση της Ουάσιγκτον για διαπραγμάτευση. Όπως ανέφερε, οι ΗΠΑ ξεκίνησαν εχθροπραξίες ενώ βρίσκονταν σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις, τόσο στον «12ήμερο πόλεμο» όσο και στον «πόλεμο του Ραμαζανιού», και εκτιμά ότι και αυτή τη φορά χρησιμοποιούν τη ρητορική περί διαλόγου ως κάλυψη για νέες επιθετικές ενέργειες.

Η πρόταση είναι «μονομερής και άδικη»

Η αρχική απάντηση του Ιράν στην αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου, η οποία διαβιβάστηκε μέσω Πακιστάν, ήταν ότι πρόκειται για μια «μονομερή και άδικη» πρόταση, δήλωσε ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος στο Reuters την Πέμπτη, προσθέτοντας ότι ενδέχεται να υπάρξει διέξοδος εάν επικρατήσει ρεαλισμός στην Ουάσιγκτον.

Ο ίδιος ανέφερε ότι η πρόταση «εξετάστηκε λεπτομερώς το βράδυ της Τετάρτης από ανώτερους Ιρανούς αξιωματούχους και τον εκπρόσωπο του Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν».

«Συνοπτικά, η πρόταση υπονοεί ότι το Ιράν θα εγκαταλείψει την ικανότητά του να αμύνεται, σε αντάλλαγμα για ένα ασαφές σχέδιο άρσης των κυρώσεων», δήλωσε, προσθέτοντας ότι δεν πληροί τις ελάχιστες προϋποθέσεις επιτυχίας.

Τόνισε επίσης ότι «δεν υπάρχει ακόμη καμία συμφωνία για διαπραγματεύσεις, ενώ σε αυτό το στάδιο δεν φαίνεται ρεαλιστικό κάποιο σχέδιο συνομιλιών», την ώρα που η Τουρκία και το Πακιστάν προσπαθούν να συμβάλουν «στη διαμόρφωση κοινού εδάφους μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών και στη μείωση των διαφορών».

Νωρίτερα, σε ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι οι Ιρανοί αξιωματούχοι «καλύτερα να σοβαρευτούν σύντομα, πριν να είναι πολύ αργά, γιατί όταν συμβεί αυτό, ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ και δεν θα είναι καθόλου όμορφο!».

Το Ιράν έχει απορρίψει δημοσίως το σχέδιο του Τραμπ και επιμένει ότι οι εχθροπραξίες θα τερματιστούν μόνο με δικούς του όρους, αν και ορισμένοι Ιρανοί αξιωματούχοι έχουν αφήσει, σε ιδιωτικό επίπεδο, να εννοηθεί ότι είναι ανοιχτοί σε διαπραγματεύσεις.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν επιβεβαίωσε την Πέμπτη ότι η χώρα του διευκολύνει παρασκηνιακές επαφές μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, μεταξύ άλλων μεταφέροντας την αμερικανική πρόταση 15 σημείων με στόχο τον τερματισμό του πολέμου, ο οποίος διανύει πλέον την τέταρτη εβδομάδα του. Ωστόσο, Πακιστανοί αξιωματούχοι απέφυγαν να εικάσουν την έκβαση των προσπαθειών για συνομιλίες.

Μέσα σε αυτό το κλίμα αντικρουόμενων μηνυμάτων για ενδεχόμενη διπλωματική πρόοδο, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, φέρεται να έδωσε εντολή στον ισραηλινό στρατό να πλήξει όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος της ιρανικής πολεμικής βιομηχανίας εντός της εβδομάδας. Η εντολή αντανακλά την ανησυχία του Ισραήλ ότι ο Τραμπ ενδέχεται να τερματίσει τον πόλεμο πριν επιτευχθούν οι βασικοί του στόχοι, ανέφεραν οι ίδιες πηγές.



Πηγή: skai.gr

