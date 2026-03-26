Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξέφρασε επίσημα την ανησυχία της ότι η Ουκρανία ενδέχεται να πιεστεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες να παραχωρήσει εδάφη στο πλαίσιο διαπραγματεύσεων με τη Ρωσία, με δηλώσεις της επικεφαλής της ευρωπαϊκής εξωτερικής πολιτικής, Κάγια Κάλας.

«Αυτό είναι ξεκάθαρα μια λανθασμένη προσέγγιση. Είναι, φυσικά, η ρωσική τακτική διαπραγματεύσεων, να απαιτούν κάτι που δεν ήταν ποτέ δικό τους. Γι’ αυτό επισημαίνουμε ότι πρόκειται για μια παγίδα στην οποία δεν πρέπει να πέσουμε», δήλωσε η Κάλας, στο περιθώριο συνάντησης της G7 στη Γαλλία.

Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε στο Reuters ότι οι ΗΠΑ συνδέουν την προσφορά τους για εγγυήσεις ασφαλείας, με την προϋπόθεση ότι το Κίεβο θα παραχωρήσει την ανατολική περιοχή του Ντονμπάς στη Μόσχα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.