Ο πρεσβευτής της Ρωσίας στην Ουάσιγκτον δήλωσε την Παρασκευή ότι δεν πιστεύει πως η Ουκρανία θα είχε επιτεθεί στους αγωγούς φυσικού αερίου Nord Stream χωρίς τη σιωπηρή έγκριση των Ηνωμένων Πολιτειών. Δήλωσε ακόμη πως η Ρωσία θα εντοπίσει και θα τιμωρήσει αυτούς που βρίσκονται πίσω από την επίθεση.

Στις 26 Σεπτεμβρίου 2022 σημειώθηκε μια απότομη πτώση της πίεσης στους αγωγούς κάτω από τη Βαλτική Θάλασσα, ενώ οι σεισμολόγοι εντόπισαν εκρήξεις, πυροδοτώντας ένα κύμα εικασιών για το ποιος έκανε σαμποτάζ στο έργο πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων που μετέφερε ρωσικό αέριο στη Γερμανία.

Κανείς δεν έχει αναλάβει την ευθύνη για τις εκρήξεις, που σημειώθηκαν στα ανοιχτά του δανικού νησιού Bornholm και προκάλεσαν ζημιές στις τρεις από τις τέσσερις γραμμές του συστήματος.

Η Wall Street Journal ανέφερε χθες ότι ο ανώτατος στρατιωτικός διοικητής της Ουκρανίας ενέκρινε την επίθεση του 2022 στους αγωγούς φυσικού αερίου παρά την προειδοποίηση της Κεντρικής Υπηρεσίας Πληροφοριών των ΗΠΑ προς τον Ουκρανό πρόεδρο Ζελένσκι να μην πραγματοποιήσει την επίθεση.

«Προσπαθούν να μεταθέσουν όλη την ευθύνη στις ουκρανικές μαριονέτες τους» δήλωσε ο Ρώσος πρεσβευτής Ανατόλι Αντόνοφ σε δήλωσή του για τον Nord Stream. «Θα επιδιώξουμε να εντοπίσουμε τους πραγματικούς δράστες της βομβιστικής επίθεσης και να τους τιμωρήσουμε».

Η Ρωσία έχει επανειλημμένα πει ότι η επίθεση στο Nord Stream έγινε από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Βρετανία. Η Ουάσιγκτον και το Λονδίνο έχουν αρνηθεί αυτές τις κατηγορίες.

Οι New York Times, η Washington Post και η Wall Street Journal ανέφεραν ότι η Ουκρανία - η οποία έχει επανειλημμένα αρνηθεί την ανάμειξή της - ήταν πίσω από την επίθεση.

Ο σύμβουλος του Ζελένσκι, Μιχαΐλο Ποντολιάκ αρνήθηκε την Πέμπτη ότι η χώρα του εμπλέκεται και έδειξε το δάχτυλο στη Ρωσία.

Ο Αντόνοφ είπε ότι δεν υπάρχει περίπτωση η Ουκρανία να επιτεθεί στον Nord Stream χωρίς «το κλείσιμο του ματιού» από την Ουάσιγκτον.

«Στην πραγματικότητα, μιλάμε για σιωπηρή νομιμοποίηση της τρομοκρατίας, ακόμη και όταν πρόκειται για το έδαφος των συμμάχων» είπε ο Αντόνοφ.

Οι εκρήξεις σημειώθηκαν στις οικονομικές ζώνες της Σουηδίας και της Δανίας. Και οι δύο χώρες δήλωσαν ότι οι εκρήξεις ήταν εσκεμμένες, αλλά δεν έχουν ακόμη δηλώσει δημόσια ποιος ήταν υπεύθυνος.

Πηγή: skai.gr

