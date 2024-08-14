Nord Stream: Ένταλμα για τη σύλληψη Ουκρανού δύτη για τις εκρήξεις στους αγωγούς

Η Γερμανία εξέδωσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης εναντίον ενός Ουκρανού εκπαιδευτή καταδύσεων, ο οποίος φέρεται ότι συμμετείχε στην ομάδα που ανατίναξε τους αγωγούς αερίου Nord Stream, σύμφωνα με ρεπορτάζ τριών γερμανικών μέσων ενημέρωσης που δόθηκε σήμερα Τετάρτη στη δημοσιότητα, και επιβεβαιώθηκε από τις πολωνικές αρχές.

Γερμανοί ερευνητές πιστεύουν πως ο άνδρας, με την ονομασία Βολοντίμιρ Ζ, ο οποίος ζούσε στην Πολωνία, ήταν ένας από τους δύτες που το Σεπτέμβριο 2022 τοποθέτησαν εκρηκτικούς μηχανισμούς στους αγωγούς που εκτείνονταν από τη Ρωσία στη Γερμανία μέσω του βυθού της Βαλτικής Θάλασσας, αναφέρουν οι εφημερίδες Sueddeutsche Zeitung (SZ) και Die Zeit και μεταδίδει ο γερμανικός κρατικός τηλεοπτικός σταθμός ARD, επικαλούμενοι πηγές που δεν κατονομάζουν.

Η Γερμανία ζήτησε τον Ιούνιο από την Πολωνία να συλλάβει τον εν λόγω άνδρα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ.

Το ειδησεογραφικό περιοδικό Spiegel αναφέρει σήμερα, επικαλούμενο πηγές στις δυνάμεις ασφαλείας, ότι ο ύποπτος πιστεύεται πως έχει έκτοτε φύγει από την Πολωνία.

Ένας άλλος άνδρας και μια γυναίκα -επίσης Ουκρανοί εκπαιδευτές καταδύσεων- έχουν εντοπισθεί στο πλαίσιο της έρευνας που διεξήχθη από τη Γερμανία για τη φερόμενη ως δολιοφθορά, όμως μέχρι στιγμής δεν έχουν εκδοθεί εντάλματα σύλληψης γι' αυτούς, σύμφωνα με την SZ, την Die Zeit και το ARD.

Η Πολωνία «δείχνει» τη Γερμανία γιατί δεν συνελήφθη ο Ουκρανός

Η πολωνική εισαγγελία επιβεβαίωσε σήμερα ότι έλαβε, στο πλαίσιο της έρευνας για το σαμποτάζ στους αγωγούς αερίου Nord Stream στα τέλη Σεπτεμβρίου 2022, ένταλμα σύλληψης που εκδόθηκε από τη Γερμανία σε βάρος ενός Ουκρανού εγκατεστημένου στην Πολωνία, ο οποίος όμως έχει ήδη εγκαταλείψει τη χώρα.

Αντιδρώντας στις πληροφορίες που δημοσιοποιήθηκαν από γερμανικά μέσα ενημέρωσης, η εισαγγελία επιβεβαίωσε ότι οι γερμανικές αρχές είχαν εκδώσει τον Ιούνιο ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης σε βάρος του Βολοντίμιρ Ζ. Ωστόσο, εκπρόσωπος του γραφείου του Πολωνού γενικού εισαγγελέα διευκρίνισε ότι το Βερολίνο δεν περιέλαβε τον ύποπτο στο μητρώο καταζητούμενων, πράγμα που επέτρεψε σ' αυτό τον τελευταίο να επιστρέψει στις αρχές Ιουλίου στην Ουκρανία χωρίς να τον σταματήσουν στα σύνορα.

Το γεγονός ότι οι Γερμανοί δεν περιέλαβαν το όνομά του στο μητρώο καταζητούμενων «σημαίνει ότι οι Πολωνοί συνοριοφύλακες δεν ήταν ενημερωμένοι, και δεν είχαν κανένα λόγο για να θέσουν υπό κράτηση τον Βολοντίμιρ Ζ.», υπογράμμισε η εκπρόσωπος Άννα Αντάμιακ.

Γερμανικά μέσα ενημέρωσης γνωστοποίησαν σήμερα ότι η γερμανική δικαιοσύνη είχε εκδώσει ένταλμα σύλληψης σε βάρος ενός Ουκρανού που ήταν ύποπτος ότι συνδέεται με τη δολιοφθορά, το Σεπτέμβριο 2022, των αγωγών αερίου Nord Stream 1 και 2 στη Βαλτική.

Βάσει των κανόνων της ευρωπαϊκής δικαστικής αμοιβαίας συνδρομής, οι πολωνικές αρχές είχαν στη διάθεσή τους 60 ημέρες για να αντιδράσουν στο γερμανικό αίτημα και να συλλάβουν τον κύριο ύποπτο, κάτι που δεν έγινε για λόγους που δεν διευκρινίζονται, πρόσθεσαν τα εν λόγω γερμανικά μέσα ενημέρωσης (οι εφημερίδες Sueddeutsche Zeitung και Die Zeit και ο κρατικός τηλεοπτικός σταθμός ARD).

Σύμφωνα πάντα με αυτά τα γερμανικά μέσα ενημέρωσης, η γερμανική δικαιοσύνη υποψιάζεται ότι ο Βολοντίμιρ Ζ. ήταν αναμιγμένος στο σαμποτάζ των αγωγών αερίου μαζί με άλλους δύο Ουκρανούς δύτες, οι οποίοι αναφέρονται ως Ζεβχέν Ου. και Σβιτλάνα Ου.

Οι τρεις φέρεται ότι είχαν τοποθετήσει τα εκρηκτικά από ένα ιστιοφόρο, το «Andromède», αναφορικά με το οποίο η γερμανική εισαγγελία είχε αποκαλύψει το 2023 ότι άρχισε έρευνα.

Παραμένει μυστήριο ποιος βρισκόταν πίσω από τις εκρήξεις που κατέστρεψαν τρεις από τους τέσσερις αγωγούς αερίου, οι οποίοι ήταν ένα επίμαχο σύμβολο της εξάρτησης της Γερμανίας από το ρωσικό αέριο μετά την εισβολή στην Ουκρανία από τις δυνάμεις της Μόσχας το Φεβρουάριο 2022.

Η Ρωσία και η Δύση έχουν αλληλοκατηγορηθεί ότι βρίσκονταν πίσω από τις εκρήξεις. Αμφότερες έχουν αρνηθεί πως εμπλέκονται και ουδείς έχει αναλάβει την ευθύνη.

Σουηδική έρευνα βρήκε ίχνη εκρηκτικών σε διάφορα αντικείμενα που ανακτήθηκαν από τον τόπο των εκρήξεων, επιβεβαιώνοντας πως οι εκρήξεις ήταν εσκεμμένες ενέργειες.

Τον Ιανουάριο 2023, η Γερμανία επέδραμε σε ένα πλοίο, για το οποίο είπε ότι μπορεί να είχε χρησιμοποιηθεί για να μεταφερθούν εκρηκτικά, και δήλωσε στα Ηνωμένα Έθνη ότι πιστεύει πως εκπαιδευμένοι δύτες τοποθέτησαν εκρηκτικούς μηχανισμούς στους αγωγούς, σε βάθος περίπου 70 ως 80 μέτρων.

Το Κίεβο μέχρι στιγμής δεν έχει αντιδράσει στις εξελίξεις.

