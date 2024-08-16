«Πρόοδο» βλέπουν οι ΗΠΑ στις συνομιλίες στην Ντόχα - Κρίσιμες οι επόμενες ώρες

Για πρόοδο στις συνομιλίες στην Ντόχα, με στόχο την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, έκαναν λόγο Αμερικανοί αξιωματούχοι. Πηγές κοντά στις συνομιλίες ανέφεραν ότι η απόφαση να συνεχιστούν για άλλη μια μέρα αποτελεί ένδειξη ότι τα μέρη πιστεύουν πως μπορεί να επιτευχθεί πρόοδος προς μια συμφωνία.

Η συνάντηση στην Ντόχα, η οποία σύμφωνα με Ισραηλινούς αξιωματούχους είναι η «τελευταία ευκαιρία» για επίτευξη συμφωνίας, έρχεται εν μέσω έντονων περιφερειακών εντάσεων και απειλών από το Ιράν και τη Χεζμπολάχ να επιτεθούν στο Ισραήλ ως αντίποινα για τις πρόσφατες δολοφονίες των ηγετών της Χαμάς και της Χεζμπολάχ στην Τεχεράνη και τη Βηρυτό.

Ο Αμερικανός πρόεδρος από την πλευρά του βλέπει μια ενδεχόμενη συμφωνία ως το κλειδί για την αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή και την αποτροπή ενός περιφερειακού πολέμου.

Στο τραπέζι των συζητήσεων κάθονται ο επικεφαλής της CIA Ουίλιαμ Μπερνς και ο ανώτερος σύμβουλος του Τζο Μπάιντεν για τη Μέση Ανατολή, Μπρετ ΜακΓκουρκ, ο πρωθυπουργός του Κατάρ, Μοχάμεντ μπιν Αμπντέλ Ραχμάν Αλ Θάνι, ο επικεφαλής της Μοσάντ, Ντέντι Μπάρνα και ο επικεφαλής της αιγυπτιακής υπηρεσίας πληροφοριών, Αμπάς Καμάλ.

Ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Τζον Κίρμπι, δήλωσε χθες ότι οι συνομιλίες στην Ντόχα επικεντρώνονται στα κενά που απομένουν σχετικά με τα βήματα για την εφαρμογή της συμφωνίας. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι ΗΠΑ πιστεύουν ότι είναι δυνατό να κλείσουν τα κενά που απομένουν.

Σύμφωνα με τον Κίρμπι, μια συμφωνία μπορεί να μειώσει τις περιφερειακές εντάσεις, ενώ πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ έχουν πληροφορίες που υποδεικνύουν ότι το Ιράν και η Χεζμπολάχ σχεδιάζουν μια επίθεση εναντίον του Ισραήλ που θα μπορούσε να συμβεί «με σύντομη ή καθόλου προειδοποίηση».

Χθες το βράδυ, ο πρωθυπουργός του Κατάρ συνομίλησε με τον αναπληρωτή υπουργό Εξωτερικών του Ιράν Αλί Μπαγκρί και τον ενημέρωσε για τις συζητήσεις. Ο πρωθυπουργός του Κατάρ τόνισε τη σημασία της μείωσης των περιφερειακών εντάσεων.

Από την πλευρά της η Χαμάς επαναβεβαίωσε την Πέμπτη τη θέση της, σύμφωνα με την οποία ενδεχόμενη κατάπαυση του πυρός στον θύλακα πρέπει να συνοδευτεί από την «πλήρη» αποχώρηση των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων.

«Η όποια συμφωνία πρέπει να καταλήξει σε συνολική κατάπαυση του πυρός, πλήρη αποχώρηση (του ισραηλινού στρατού) από τη Γάζα (και) επιστροφή των εκτοπισμένων» στα σπίτια τους, τόνισε ο Χουσάμ Μπαντράν, ανώτερο στέλεχος της Χαμάς, στη Ντόχα.

