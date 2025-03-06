Ένας άνδρας που κατηγορήθηκε ότι κατασκόπευε το ρωσικό ναυτικό για λογαριασμό της Ουκρανίας καταδικάστηκε σήμερα από στρατοδικείο στη Ρωσία σε 15 χρόνια κάθειρξης.

Το γραφείο του γενικού εισαγγελέα της Ρωσίας ανακοίνωσε ότι ο Ντμίτρι Λέβιν, Ρώσος πολίτης, κρίθηκε ένοχος για εσχάτη προδοσία και συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση.

Dmitry Levin was accused of providing information and photographs on the movements of Russian ships in the Black Sea.https://t.co/0FHPu6gD1k — The Moscow Times (@MoscowTimes) March 6, 2025

«Με βάση τις οδηγίες από τους χειριστές του, συνέλεξε πληροφορίες για ρωσικά πολεμικά πλοία στα ύδατα του Κόλπου Τσέμες του Νοβοροσίσκ, καθώς και την τοποθεσία στρατιωτικής μονάδας και στρατιωτικού αεροδρομίου, και τις μεθόδους προστασίας τους», δήλωσε το γραφείο του γενικού εισαγγελέα, προσθέτοντας ότι στη συνέχεια έδωσε τις πληροφορίες αυτές σε εκπροσώπους των ουκρανικών ειδικών δυνάμεων.

Το Νοβοροσίσκ, που αποτελεί στόχο ουκρανικών επιθέσεων κατά τη διάρκεια του πολέμου, είναι σημαντικό λιμάνι της Μαύρης Θάλασσας, με ναυτική βάση, ναυπηγεία, ανελκυστήρες για τη μεταφορά σιτηρών και έναν πετρελαϊκό τερματικό σταθμό.

Σε ξεχωριστή υπόθεση, το γραφείο του εισαγγελέα ανακοίνωσε ότι μια 56χρονη γυναίκα, η Νατάλια Σούλγκα, φυλακίστηκε για 15 χρόνια για απόπειρα ανατίναξης μιας γραμμής μεταφοράς ενέργειας στην υπό ρωσικό έλεγχο πόλη Ενερχοντάρ, στη νότια Ουκρανία, τον Ιούνιο του 2024.

Πηγή: skai.gr

