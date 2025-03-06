Ο Τραμπ ανοίγει ξανά κέντρο κράτησης για οικογένειες μεταναστών

Η διοίκηση Τραμπ ανοίγει ξανά ένα κέντρο κράτησης στο Νότιο Τέξας για οικογένειες μεταναστών που αντιμετωπίζουν απέλαση, επαναφέροντας την πρακτική της κράτησης παιδιών τέσσερα χρόνια μετά τη λήξη της από τη διοίκηση Μπάιντεν.

Η εταιρεία CoreCivic, που διαχειρίζεται την εγκατάσταση, ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι κατέληξε σε συμφωνία με την Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ (ICE) για την επαναλειτουργία του Κέντρου Οικογενειακής Διαμονής του Νότιου Τέξας στο Dilley του Τέξας, με χωρητικότητα έως 2.400 ατόμων, καθιστώντας το ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα κράτησης της ICE.

Ο εκπρόσωπος της CoreCivic, Στιβ Όουεν, δήλωσε ότι «κατανοούμε ότι αυτό θα στεγάζει ξανά οικογένειες. Είναι ένα κέντρο οικογενειακής διαμονής.»

Ο διαχειριστής του Dilley, Henry Arredondo, ανέφερε σε συνέντευξή του τον περασμένο μήνα ότι η ICE τους ενημέρωσε πως το Dilley θα κρατά και πάλι οικογένειες μεταναστών.

Η διοίκηση Μπάιντεν τερμάτισε την πρακτική της οικογενειακής κράτησης το 2021. Η CoreCivic διαχειριζόταν την εγκατάσταση από το 2014 έως τον Αύγουστο του 2024, όταν η εταιρεία δήλωσε ότι η ICE τερμάτισε τη χρηματοδότηση για τη σύμβαση και η εγκατάσταση παρέμεινε ανενεργή.

Ο υπεύθυνος συνόρων του Τραμπ, Τομ Χόμαν, έχει δηλώσει ότι η διοίκηση θα επαναφέρει την οικογενειακή κράτηση.

Η CoreCivic δήλωσε ότι το συνολικό ετήσιο έσοδο από την εγκατάσταση αναμένεται να ανέλθει στα 180 εκατομμύρια δολάρια, συμπεριλαμβανομένων των ιατρικών υπηρεσιών.



Πηγή: The Washington Post

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.