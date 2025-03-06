Τρεις σκιέρ έχασαν τη ζωή τους την Τρίτη αφού παρασύρθηκαν από χιονοστιβάδα σε βουνό της Αλάσκας. Οι τρεις άτυχοι άνδρες θάφτηκαν κάτω από χιόνι ύψους έως και 30 μέτρων και οι σοροί τους παραμένουν εγκλωβισμένες, καθώς τα σωστικά συνεργεία δεν έχουν ακόμα καταφέρει να εντοπίσουν το σημείο που συνέβη το δυστύχημα.

Η χιονοστιβάδα συνέβη αργά το απόγευμα της Τρίτης κοντά στην κοινότητα σκι του Girdwood, που βρίσκεται περίπου 64 χλμ νότια του Άνκορατζ.

Η εταιρεία με την οποία έκαναν σκι οι 3 άνδρες προσπάθησε να τους απεγκλωβίσει αλλά δεν τα κατάφερε, λόγω του βάθους του χιονιού.

Στις έρευνες συμμετέχει και ο στρατός ενώ ακόμα δεν είναι γνωστό το μέγεθος της χιονοστιβάδας και που μπορεί να παρασύρθηκαν οι σκιέρ.

Τα σωστικά συνεργεία χρησιμοποιούν φάρους και ανιχνευτές χιονοστιβάδων για να εντοπίσουν την πιθανή τοποθεσία όπου θα μπορούσαν να βρεθούν οι σοροί.

Οι φάροι χιονοστιβάδας φοριούνται κοντά στο σώμα και εκπέμπουν συνεχή ραδιοσήματα που μπορούν να ανιχνευθούν από άλλους φάρους. Κατά την αναζήτηση ενός σώματος κάτω από το χιόνι, οι φάροι μπορούν να ενεργοποιηθούν σε "λειτουργία αναζήτησης" για να βοηθήσουν στον εντοπισμό ενός σώματος με τη λήψη του επιθυμητού ραδιοσήματος.

Ο ανιχνευτής χρησιμοποιείται για την εύρεση της ακριβούς θέσης και του βάθους του σώματος κάτω από το χιόνι.

