Ρώσος γερουσιαστής σχολίασε ειρωνικά τη σύνοδο Ευρωπαίων ηγετών που διεξήχθη χθες Κυριακή στο Λονδίνο επειδή δεν παρουσίασε κάποιο σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, υποστηρίζοντας πως η μόνη ελπίδα για το Κίεβο είναι η βελτίωση των σχέσεων της Μόσχας με την Ουάσινγκτον.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram, ο Κονσταντίν Κοσατσόφ εκφράστηκε με υποτιμητικά σχόλια για τη σύνοδο του Λονδίνου, κάνοντας λόγο για «απέλπιδα προσπάθεια να παρουσιαστεί ως επιτυχία η αποτυχία μιας 10ετούς πολιτικής υποκίνησης της Ουκρανίας εναντίον της Ρωσίας, τόσο από τη Βρετανία όσο και – μέχρι πρόσφατα – από τις ΗΠΑ».

«Η Ευρώπη δεν έχει σχέδιο», έγραψε ο Κοσατσόφ, επικεφαλής της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων του Συμβουλίου της Ομοσπονδίας (σ.σ. της άνω βουλής του ρωσικού κοινοβουλίου). «Αν η Ουκρανία μπορεί να υπολογίζει σε κάτι, αυτό μπορεί να είναι μόνο η βελτίωση (εάν μπορεί να υπάρξει) στις ρωσοαμερικανικές σχέσεις», ισχυρίστηκε.

Ανέφερε πως ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι και ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, οικοδεσπότης της συνόδου, «δεν γίνεται να μην το καταλαβαίνουν αυτό».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

