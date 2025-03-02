Ουκρανία: Παρίσι και Λονδίνο προτείνουν εκεχειρία για επιθέσεις

Γαλλία και Βρετανία προτείνουν μια κατάπαυση του πυρός ενός μήνα στην Ουκρανία που θα αφορά επιθέσεις από «αέρος, στη θάλασσα και σε ενεργειακές υποδομές», δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν στη Le Figaro.

Το πλεονέκτημα μιας τέτοιας εκεχειρίας είναι ότι «ξέρουμε πώς να τη μετράμε», καθώς το εμπόλεμο μέτωπο είναι τεράστιο, σε έκταση «αντίστοιχη της γραμμής από Παρίσι σε Βουδαπέστη», είπε ο Γάλλος πρόεδρος.

Ο Γάλλος πρόεδρος πιστεύει ότι οι Ευρωπαίοι πρέπει να αυξήσουν τις αμυντικές τους δαπάνες σε περίπου 3 με 3,5% του ΑΕΠ σε σύγκριση με 2% που είναι σήμερα, ώστε η Ευρώπη να απαντήσει στην αμερικανική απεμπλοκή από την ευρωπαϊκή ασφάλεια.

«Επί τρία χρόνια, οι Ρώσοι ξοδεύουν το 10% του ΑΕΠ τους για την άμυνα. Συνεπώς, πρέπει να προετοιμαστούμε για τη συνέχεια», είπε στη Le Figaro, θέτοντας τι στόχο σε περίπου «3, με 3,5%» του ΑΕΠ.

Ο Εμανουέλ Μακρόν συμμετείχε στη σύνοδο των Ευρωπαίων ηγετών για τον πόλεμο στην Ουκρανία που έγινε στο Λονδίνο. H «συμμαχία των προθύμων», όπως την ονόμασε ο ίδιος ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ που διοργάνωσε τη συνάντηση, δηλώνει έτοιμη να αναλάβει δράση προκειμένου στο τραπέζι των συνομιλιών να κάθεται από θέση ισχύος η Ουκρανία, να υπάρχουν ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας που θα ανακόψουν την ρωσική επιθετικότητα και να μην διαρραγεί η ευρωατλαντική σχέση.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

