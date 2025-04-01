Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Μικρό θαύμα στη Μιανμάρ: Γυναίκα ανασύρθηκε ζωντανή, 91 ώρες μετά τον ισχυρό σεισμό

Η 60χρονη εντοπίστηκε σήμερα το πρωί στα ερείπια κτιρίου στην πρωτεύουσα Ναϊπιντάου και στη συνέχεια «διασώθηκε επιτυχώς και διακομίστηκε στο νοσοκομείο» 

Μιανμάρ: 60χρονη ανασύρθηκε ζωντανή από τα ερείπια, 91 ώρες μετά τον σεισμό

Μια 60 γυναίκα ανασύρθηκε σήμερα ζωντανή από τα συντρίμμια κτιρίου στη Μιανμάρ, στα οποία είχε παραμείνει εγκλωβισμένη για 91 ώρες μετά τον ισχυρό σεισμό των 7,7 Ρίχτερ της Παρασκευής.

Η 60χρονη εντοπίστηκε σήμερα το πρωί στα ερείπια κτιρίου στην πρωτεύουσα της Μιανμάρ, Ναϊπιντάου, και στη συνέχεια «διασώθηκε επιτυχώς και διακομίστηκε στο νοσοκομείο» πάνω από μία ώρα αργότερα, αναφέρει η πυροσβεστική υπηρεσία της Μιανμάρ σε ανάρτησή της στο Facebook.

Οπως ανακοίνωσε σήμερα η χούντα της Μιανμάρ, οι νεκροί ανέρχονται πλέον  2.719, ενώ ο τελικός απολογισμός θα ξεπεράσει τους 3.000 νεκρούς.

Επιπλέον 4.521 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί και 441 αγνοούνται ενώ τα σωστικά συνεργεία ανασύρουν συνεχώς σορούς από τα σιντρίμμια κτιρίων σε όλη την χώρα. 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Μιανμάρ Σεισμός
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
119 0 Bookmark