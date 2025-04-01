Μιανμάρ: 60χρονη ανασύρθηκε ζωντανή από τα ερείπια, 91 ώρες μετά τον σεισμό

Μια 60 γυναίκα ανασύρθηκε σήμερα ζωντανή από τα συντρίμμια κτιρίου στη Μιανμάρ, στα οποία είχε παραμείνει εγκλωβισμένη για 91 ώρες μετά τον ισχυρό σεισμό των 7,7 Ρίχτερ της Παρασκευής.

Η 60χρονη εντοπίστηκε σήμερα το πρωί στα ερείπια κτιρίου στην πρωτεύουσα της Μιανμάρ, Ναϊπιντάου, και στη συνέχεια «διασώθηκε επιτυχώς και διακομίστηκε στο νοσοκομείο» πάνω από μία ώρα αργότερα, αναφέρει η πυροσβεστική υπηρεσία της Μιανμάρ σε ανάρτησή της στο Facebook.

The Myanmar Fire Services Department said its rescue workers managed to rescue a 63-year-old woman who had been trapped in a collapsed apartment for about 91 hours in quake-hit Naypyitaw on Tuesday morning. Photo: MFSD #WhatsHappeningInMyanmar pic.twitter.com/5cyUy3luwc — The Irrawaddy (Eng) (@IrrawaddyNews) April 1, 2025

Οπως ανακοίνωσε σήμερα η χούντα της Μιανμάρ, οι νεκροί ανέρχονται πλέον 2.719, ενώ ο τελικός απολογισμός θα ξεπεράσει τους 3.000 νεκρούς.

Rescue efforts intensified three days after a massive earthquake in Southeast Asia that killed at least 2,000 people. Survivors were pulled out of rubble in Myanmar and signs of life were detected in the ruins of a skyscraper in Bangkok https://t.co/wkgkzwlCE8 pic.twitter.com/yjRnkuJ0mu — Reuters (@Reuters) April 1, 2025

Επιπλέον 4.521 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί και 441 αγνοούνται ενώ τα σωστικά συνεργεία ανασύρουν συνεχώς σορούς από τα σιντρίμμια κτιρίων σε όλη την χώρα.

Πηγή: skai.gr

