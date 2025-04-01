Ρωσία: «Καταστροφικά» τα χτυπήματα στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν

Η Μόσχα παρενέβη στις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για το Ιράν. Ο υφυπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας Σεργκέι Ριάμπκοφ προειδοποίησε την Τρίτη ότι τα πλήγματα κατά της πυρηνικής υποδομής του Ιράν θα έχουν «καταστροφικές» συνέπειες για την ευρύτερη περιοχή.



Ο πρόεδρος των ΗΠΑ απείλησε την Κυριακή ότι θα βομβαρδίσει το Ιράν, και θα επιβάλει δευτερογενείς δασμούς στη χώρα εάν δεν καταλήξει σε συμφωνία με την Ουάσιγκτον για το πυρηνικό της πρόγραμμα.



Ο Ριάμπκοφ, σε συνέντευξή του σε περιοδικό που επικαλούνται τα ρωσικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, καταδίκασε αυτό που αποκάλεσε τα «τελεσίγραφα» του Τραμπ προς το Ιράν.



«Θεωρούμε ακατάλληλες τέτοιες μεθόδους, τις καταδικάζουμε», είπε.

O ανώτατος ηγέτης του Ιράν Αλί Χαμενεΐ υποστήριξε την Παρασκευή ότι η Τεχεράνη δεν έχει πληρεξούσιους στην περιοχή, και ότι οι ομάδες που υποστηρίζει δρουν ανεξάρτητα.

«Η Αμερική πρέπει να γνωρίζει ότι αν τα βάλει με το Ιράν, θα δεχθεί ένα σκληρό χαστούκι», δήλωσε ο Χαμενεΐ σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.