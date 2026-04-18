«Βλαντιμίρ Βλαντιμίροβιτς, ο κόσμος σε φοβάται», ήταν οι πρώτες λέξεις μιας ανάρτησης στο Instagram από τη ρωσίδα influencer Βικτόρια Μπόνια, η οποία απευθύνθηκε στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν.

Monaco-based Russian socialite and former Dom-2 star Viktoria Bonya has posted a video appeal to Putin, claiming she is speaking “on behalf of the people.”



She claims Putin is being given “unreliable information” and “doesn’t know everything [that's going on in Russia],” while… pic.twitter.com/dlKOO8oNLm April 14, 2026

«Ο κόσμος σε φοβάται. Οι bloggers σε φοβούνται, οι καλλιτέχνες σε φοβούνται, οι κυβερνήτες σε φοβούνται. Και εσύ είσαι ο Πρόεδρος της χώρας μας», συνέχισε.

Στη συνέχεια η influencer σε έκκληση προς τον Πούτιν – τον οποίο, όπως λέει, υποστηρίζει – απαριθμεί μια ευρεία γκάμα προβλημάτων στη Ρωσία, όπως η αντίδραση στις πλημμύρες στο Νταγκεστάν, ισχυρισμούς ότι η κυβέρνηση διαχειρίστηκε με βάναυσο τρόπο τις πρόσφατες σφαγές ζώων στη Σιβηρία και οι περιορισμοί στα κοινωνικά δίκτυα, που εμποδίζουν τους ανθρώπους να επικοινωνούν με τους αγαπημένους τους.

Ένταση των περιορισμών στο διαδίκτυο

Οι περιορισμοί στο διαδίκτυο στη Ρωσία έχουν ενταθεί από τις αρχές της άνοιξης, οδηγώντας τον ήδη αυστηρά ελεγχόμενο χώρο της πληροφόρησης της χώρας σε αχαρτογράφητα νερά. Οι συνεχείς διακοπές της πρόσβασης στο Διαδίκτυο ανέτρεψαν την καθημερινή ζωή και σε μεγάλες πόλεις της χώρας όπως η Μόσχα και η Αγία Πετρούπολη.

Οι περιορισμοί στο Telegram έχουν πλήξει ιδιαίτερα τους διαδικτυακούς influencers, οι οποίοι είχαν ήδη χάσει τα έσοδα που θα μπορούσαν να αποκομίσουν από το Instagram, μετά την έναρξη ισχύος ενός νόμου που απαγόρευε στους κατοίκους της Ρωσίας να διαφημίζονται σε ιστότοπους που η Ρωσία είχε αποκλείσει ή θεωρούσε «ανεπιθύμητους». Το Instagram αποκλείστηκε επίσημα το 2022, αλλά εξακολουθεί να είναι ευρέως προσβάσιμο μέσω VPN.

Κρατικοί αξιωματούχοι ισχυρίστηκαν ότι οι διακοπές λειτουργίας του κινητού διαδικτύου αποτελούν μέρος μιας προσπάθειας πολιτικής αντιμετώπισης των «όλο και πιο εξελιγμένων μεθόδων» των ουκρανικών επιθέσεων, με το Κρεμλίνο να υπόσχεται ότι «μόλις αυτό το μέτρο δεν κριθεί πλέον απαραίτητο, η υπηρεσία διαδικτύου θα αποκατασταθεί πλήρως στο φυσιολογικό».

«Υπάρχει η αίσθηση ότι δεν ζούμε πλέον σε μια ελεύθερη χώρα», είπε.

Μέχρι το απόγευμα της Παρασκευής, η Μπόνια, η οποία ζει πλέον στο Μονακό και διαθέτει τη δική της σειρά καλλυντικών, είχε συγκεντρώσει 26 εκατ. προβολές στο βίντεό της στο Instagram, καθώς και πάνω από 75.000 σχόλια, πολλά από τα οποία επαινούσαν το θάρρος της.

Μια άλλη δημοφιλής Ρωσίδα influencer στον τομέα του lifestyle και της ομορφιάς, γνωστή ως Aiza και η οποία επίσης ζει στο εξωτερικό, δημοσίευσε στον λογαριασμό της στο Instagram ένα μήνυμα υποστήριξης προς τη Μπόνια, υποστηρίζοντας ότι οι τελευταίοι περιορισμοί στο Telegram θα αποτελέσουν «τεράστιο πλήγμα για τη ρωσική οικονομία» και προσθέτοντας άλλα παράπονα, όπως οι υψηλοί φόροι και η ανισότητα.

«Πόσα χρήματα πρέπει να κλέψεις για να είναι αρκετά;» ρώτησε, αναφέροντας «τον μέσο βουλευτή που κατέχει ακίνητα αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων και διαθέτει πολλαπλά (ξένα) διαβατήρια». Αργότερα διέγραψε το βίντεο.

«Φαίνεται ότι κάτι αλλάζει»

«Φαίνεται ότι κάτι αλλάζει», δήλωσε η Τατιάνα Στανοβάγια, ιδρύτρια της εταιρείας πολιτικής ανάλυσης R.Politik.

«Ακόμη και σε μια κοινωνία τόσο συνηθισμένη στους περιορισμούς του πολέμου και στις οικονομικές δυσκολίες», όπως είπε στο CNN, «οι διακοπές λειτουργίας του διαδικτύου και η καταστολή του Telegram τις τελευταίες εβδομάδες ήταν «κάτι που μοιάζει περισσότερο με μια καθοριστική στιγμή».



Στις 26 Μαρτίου, η Λίζα Μόκα, συγγραφέας και blogger για θέματα lifestyle και γονικής μέριμνας στη Ρωσία, δημοσίευσε ένα συγκινητικό βίντεο-μήνυμα στους 900.000 ακόλουθους της στο Instagram.

«Δεν μπορώ να συνεχίσω έτσι», είπε. «Δεν αντέχω αυτό που μας κάνουν, αυτοί οι τυράννοι είναι αποκομμένοι από την πραγματικότητα» και συμπλήρωσε ότι ζει σε μια απομακρυσμένη επαρχία και ο μόνος τρόπος για να εργαστεί ή για να συμμετέχουν τα παιδιά της στην εκπαίδευση είναι μέσω του διαδικτύου.

«Όταν λέω στα παιδιά μου “παιδιά, πρέπει να ενεργοποιήσω ένα ειδικό VPN για να παρακάμψω αυτό που έχουν σκεφτεί αυτοί που υποτίθεται ότι πρέπει να σας φροντίζουν, ώστε να μπορείτε να πάτε στο σχολείο”, είναι παράλογο», λέει. Το βίντεο αυτό συγκέντρωσε 2 εκατομμύρια προβολές.

Ελπίζει «να μην τον φυλακίσουν»

«Ελπίζω να μην με βάλουν φυλακή για αυτό το βίντεο», είπε ένας 19χρονος χρήστης του Instagram με το όνομα Artyom στις αρχές Μαρτίου. Σε βίντεο που συγκέντρωσε πάνω από 600.000 προβολές, δήλωσε ότι ήταν «σε κατάσταση σοκ» από το γεγονός ότι η Ρωσία δεν είχε απλώς αποκλείσει τα κοινωνικά δίκτυα, αλλά τώρα απαγόρευε και τη χρήση αγγλικών λέξεων στη διαφήμιση



«Πού είναι η ελευθερία; Δεν καταλαβαίνω τους ανθρώπους που εξακολουθούν να αποκαλούν τους εαυτούς τους ελεύθερους. Οι ευκαιρίες είναι όλο και λιγότερες», είπε.

Δεν είναι μόνο οι προσωπικότητες των κοινωνικών μέσων που εκφράζουν την αντίθεσή τους. Αρκετές πρόσφατες στήλες εφημερίδων έχουν καταγγείλει τις διακοπές πρόσβασης στο διαδίκτυο που επιβάλλονται στους πολίτες χωρίς σοβαρή εξήγηση, όπως μια στήλη της «Nezavisimaya Gazeta» που παραλληρίζει απαγορεύσεις του Στάλιν με απαγορεύσεις της σημερινής κυβέρνησης της Ρωσίας.

Η Ρωσίδα πολιτικός επιστήμονας Εκατερίνα Σουλμάν, υποστηρίζει ότι οι περιορισμοί στο διαδίκτυο έχουν προκαλέσει περισσότερες δημόσιες αντιδράσεις επειδή θεωρούνται ένα θέμα σχετικά απολιτικό, αλλά επισημαίνει ότι οι μικρές αλλαγές στην κοινή γνώμη είχαν αρχίσει ακόμη νωρίτερα, κυρίως λόγω του πολέμου τ στην Ουκρανία.

«Υπήρχαν αρκετά σημάδια που έδειχναν αυτή την αλλαγή στάσης κατά τη διάρκεια του 2025», δήλωσε στο CNN.

«Η κατανόηση του αντίκτυπου της κοινής γνώμης στη Ρωσία είναι περίπλοκη», δήλωσε η Σουλμάν, διότι «σε μια αυταρχική διακυβέρνηση δεν υπάρχει άμεση και έμμεση σύνδεση μεταξύ του γεγονότος ότι οι άνθρωποι είναι δυσαρεστημένοι ή επιθυμούν κάτι διαφορετικό και… των μέτρων που λαμβάνουν οι αρχές».



«Οι Ρώσοι πολίτες δεν είναι μόνο ψηφοφόροι», δήλωσε στο CNN, χαρακτηρίζοντας το αποτέλεσμα των επικείμενων κοινοβουλευτικών εκλογών αυτό το φθινόπωρο «προκαθορισμένο» από όσους βρίσκονται ήδη στην εξουσία.

Την Πέμπτη, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ προέβη στην ασυνήθιστη κίνηση να σχολιάσει άμεσα το βίντεο του Μπόνια, λέγοντας ότι «αγγίζει πολλά θέματα, και γίνεται δουλειά για αυτά ξεχωριστά… τίποτα από αυτά δεν αγνοείται».

Κατά τη διάρκεια της καθημερινής συνέντευξης Τύπου την Παρασκευή, η κυβέρνηση απέρριψε τον ισχυρισμό ότι ο Πούτιν δεν ενημερώνεται για την πραγματική έκταση των προβλημάτων της χώρας, όπως είχαν υποδείξει ορισμένοι από τους μπλόγκερ στα βίντεό τους.

«Ο Πούτιν είναι ο αρχηγός του κράτους. Η εξουσία του καλύπτει το ευρύτερο φάσμα θεμάτων της ατζέντας», δήλωσε ο Ντιμίτρι Πεσκόφ, γραμματέας Τύπου του Ρώσου πρόεδρου, στο CNN, αποφεύγοντας να απαντήσει σε άμεση ερώτηση σχετικά με το αν πιστεύει ότι ο ρωσικός λαός φοβάται τον πρόεδρό του.

Με δακρυσμένα μάτια, η Μπόνια ευχαρίστησε τον Πεσκόφ σε ένα βίντεο την Πέμπτη και προσπάθησε να αποστασιοποιηθεί από την κάλυψη του προηγούμενου μηνύματός της από μέσα ενημέρωσης που δεν έχουν την έγκριση του Κρεμλίνου – το BBC και το ρωσικό κανάλι της αντιπολίτευσης TV Rain.



«Δεν ξέρω τι θα μου συμβεί», συνέχισε, «απλά θέλω να πω ότι άξιζε τον κόπο».

Μπλόγκερ υπό αυξανόμενη πίεση

Στα μέσα Μαρτίου, ο μπλόγκερ Ιλιά Ρεμέσλο δημοσίευσε ένα μανιφέστο στη σελίδα του στο Telegram, στο οποίο χαρακτήριζε τον πόλεμο στην Ουκρανία «αδιέξοδο» και ζητούσε να παραπεμφθεί ο Πούτιν σε δίκη. Αξίζει να αναφερθεί πως ο εν λόγω μπλόγκερ είναι «κοντά» στον Ρώσο πρόεδρο. Μια μέρα αργότερα, έγινε γνωστό ότι είχε μεταφερθεί σε ψυχιατρικό νοσοκομείο στην Αγία Πετρούπολη.

Στο αρχικό της βίντεο, η Μπόνια εξέφρασε επίσης την ανησυχία της για την υπόθεση της Valeria Chekalina, μιας δημοφιλούς μπλόγκερ γνωστής στο διαδίκτυο ως Lerchek, της οποίας ο πρώην σύζυγος Artyom Chekalin καταδικάστηκε τη Δευτέρα σε 7 χρόνια φυλάκιση για παράνομες μεταφορές χρημάτων. Όσον αφορά την ίδια τη Chekalina, η εντολή κατ’ οίκον περιορισμού που της είχε επιβληθεί για παρόμοιες κατηγορίες αναστάλη μόνο ώστε να μπορέσει να υποβληθεί σε θεραπεία για καρκίνο στο στάδιο 4.

Τι λένε οι ειδικοί

Οι ειδικοί υποστηρίζουν ότι ενδέχεται να ακολουθήσουν περισσότερα κατασταλτικά μέτρα, με το ποσοστό αποδοχής του Πούτιν να έχει πέσει πάνω από επτά μονάδες μέχρι στιγμής φέτος, σύμφωνα με την κρατική εταιρεία δημοσκοπήσεων της Ρωσίας VCIOM.

«Θα έλεγα ότι ίσως δούμε αρκετά σύντομα ένα νέο κύμα περιορισμών, καταστολών, ίσως θεσμικών αλλαγών, ανακατατάξεων προσωπικού», είπε η πολιτειολόγος Τατιάνα Στανοβάγια.

«Το ερώτημα τώρα για τη συνολική σταθερότητα του καθεστώτος», υποστήριξε ο Σουλμάν, «είναι αν οι Ρώσοι ερμηνεύουν την τρέχουσα κατάσταση των περιορισμών στο διαδίκτυο, των σταδιακά αυξανόμενων οικονομικών δυσκολιών και του ατέρμονου πολέμου ως το status quo ή ως μια προσωρινή και ανώμαλη κατάσταση».





Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.