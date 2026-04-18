Ένοπλος άνοιξε πυρ σε συνοικία του Κιέβου νωρίτερα το Σάββατο και υπάρχουν αναφορές για πολλούς νεκρούς.

Ο δήμαρχος της Ουκρανικής πρωτεύουσας, Βιτάλι Βλίτσκο, ανέφερε πως ο άνδρας, μετά από καταδίωξη από την αστυνομία, εντοπίστηκε μέσα σε σούπερ μάρκετ, όπου είχε καταφύγει για να γλιτώσει και έπεσε νεκρός από τα πυρά της αστυνομίας.

Άγνωστα παραμένουν τα κίνητρα του δράστη, όπως και ο αριθμός των νεκρών και των τραυματιών.

Πηγή: skai.gr

