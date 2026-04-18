Προετοιμασίες για απόβαση και πίθανόν κατάληψη πλοίων που συνδέονται με το Ιράν στον Περσικό Κόλπο πραγματοποιεί, σύμφωνα με τη Wall Street Journal, ο αμερικανικός στρατός στην περιοχή.

Να σημειώσουμε ότι ο Αμερικανός προεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Παρασκευή ότι συνεχίζεται με την ίδια ένταση ο αποκλεισμός των λιμανιών του Ιράν από το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ, γεγονός που προκάλεσε την αντίδραση της Τεχεράνης, η οποία, αν και είχε ανακοινώσει το άνοιγμα και το ελεύθερο πέρασμα όλων των πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ, επανέφερε τους περιορισμούς.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.