Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

WSJ: Απόβαση σε πλοία που συνδέονται με το Ιράν σχεδιάζει ο αμερικανικός στρατός

Με δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ, το Ναυτικό των ΗΠΑ συνεχίζει τον αποκλεισμό των λιμανιών του Ιράν

Στενά του Ορμούζ

Προετοιμασίες για απόβαση και πίθανόν κατάληψη πλοίων που συνδέονται με το Ιράν στον Περσικό Κόλπο πραγματοποιεί, σύμφωνα με τη Wall Street Journal, ο αμερικανικός στρατός στην περιοχή.

Να σημειώσουμε ότι ο Αμερικανός προεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Παρασκευή ότι συνεχίζεται με την ίδια ένταση ο αποκλεισμός των λιμανιών του Ιράν από το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ, γεγονός που προκάλεσε την αντίδραση της Τεχεράνης, η οποία, αν και είχε ανακοινώσει το άνοιγμα και το ελεύθερο πέρασμα όλων των πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ, επανέφερε τους περιορισμούς.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Κρίση στη Μέση Ανατολή Στενά του Ορμούζ ΗΠΑ Ιράν
5 0 Bookmark