«Δικάστε τον» - Υποστηρικτής του Κρεμλίνου στράφηκε εναντίον του Πούτιν σε μια σπάνια έκρηξη οργής

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο Ιλιά Ρεμέσλο, μέχρι πρότινος ένθερμος υποστηρικτής του Κρεμλίνου, στράφηκε ξαφνικά κατά του Βλαντίμιρ Πούτιν με δημόσιο μανιφέστο.

Κατηγόρησε τον Πούτιν για αποτυχημένο πόλεμο στην Ουκρανία, αυταρχισμό και καταστροφή της οικονομίας, ζητώντας την παραίτησή του.

Η απρόσμενη αυτή αλλαγή στάσης προκάλεσε σοκ και αμφιβολίες στη Ρωσία, με πολλούς να αναρωτιούνται αν είναι γνήσια ή κρύβει κάποια σκοπιμότητα.

Για χρόνια, ο Ιλιά Ρεμέσλο ήταν ένας σταθερός υποστηρικτής του Κρεμλίνου, που στόχευε τους επικριτές του καθεστώτος και δυσφημούσε ανεξάρτητους δημοσιογράφους, μπλόγκερ και πολιτικούς της αντιπολίτευσης.

Ξαφνικά όμως, σύμφωνα με το Guardian, ο 42χρονος δικηγόρος στράφηκε εναντίον του πιο ισχυρού άνδρα της χώρας. Αργά το βράδυ της Τρίτης, ο Ρεμέσλο δημοσίευσε ένα μανιφέστο στους 90.000 ακόλουθούς του στο Telegram με τίτλο: «Πέντε λόγοι για τους οποίους σταμάτησα να υποστηρίζω τον Βλαντίμιρ Πούτιν».

Στο μανιφέστο αυτό, κατηγόρησε τον «παράνομο» Ρώσο πρόεδρο ότι διεξάγει έναν «αποτυχημένο πόλεμο» στην Ουκρανία, ο οποίος έχει προκαλέσει εκατομμύρια θύματα και έχει καταστρέψει την οικονομία, και υποστήριξε ότι τα περισσότερα από είκοσι χρόνια του Πούτιν στην εξουσία αποδεικνύουν ότι «η απόλυτη εξουσία διαφθείρει», καλώντας τον να παραιτηθεί.

Η ανάρτηση προκάλεσε σάλο στον διαδικτυακό χώρο της Ρωσίας, δημιουργώντας σύγχυση ως προς το πώς ένας τόσο πιστός υποστηρικτής άλλαξε στάση τόσο απότομα - και αν η αλλαγή αυτή είναι πραγματική.

Επιβεβαιώνοντας τις προηγούμενες δηλώσεις του, δήλωσε την Τετάρτη στην εφημερίδα Guardian από το διαμέρισμά του στην Αγία Πετρούπολη: «Ο Βλαντίμιρ Πούτιν πρέπει να παραιτηθεί και να παραπεμφθεί σε δίκη ως εγκληματίας πολέμου. Το διεφθαρμένο καθεστώς του είναι καταδικασμένο να καταρρεύσει, όπως βλέπουμε τώρα με τον πόλεμο στην Ουκρανία και αλλού».

«Ο στρατός δεν προχωρά στην Ουκρανία και ο πόλεμος δεν οδηγεί πουθενά. Οι απώλειες είναι τεράστιες. Παλεύουμε για μικροσκοπικά εδάφη που τελικά δεν θα προσφέρουν τίποτα στη Ρωσία», πρόσθεσε ο Ρεμέσλο.

Συνέχισε επικρίνοντας το αυταρχικό καθεστώς του Πούτιν, την κατάσταση της οικονομίας και την πρόσφατη προσπάθεια της Μόσχας να περιορίσει την πρόσβαση στο διαδίκτυο. «Αυτός ο άνθρωπος [ο Πούτιν] έχει καταστρέψει ό,τι έχει πιάσει στα χέρια του. Η χώρα κυριολεκτικά καταρρέει», τονίζει ο Ρεμέσλο.

Αν και μέλη της ρωσικής κοινότητας που υποστηρίζει τον πόλεμο, γνωστά ως «Z-bloggers», έχουν κατά καιρούς ασκήσει κριτική στην στρατιωτική ηγεσία της χώρας, ελάχιστοι έχουν αμφισβητήσει ανοιχτά τον Πούτιν ή την ευρύτερη λογική πίσω από την εισβολή στην Ουκρανία.

Η εκτενής επίθεση του Ρεμέσλο στον Πούτιν, συνεπώς, αποτελεί μια σπάνια παραβίαση μακροχρόνιων ταμπού, δήλωσε ο Ιβάν Φιλίποφ, ερευνητής του φιλοπολεμικού κινήματος. «Αυτό είναι πραγματικά άνευ προηγουμένου», είπε. «Δυσκολεύομαι να το καταλάβω».

Ο Ρεμέσλο, πρώην μέλος του Το “Public Chamber”, ενός συμβουλευτικού οργάνου που ελέγχεται από το Κρεμλίνο, είναι από καιρό γνωστός ως πιστός υποστηρικτής του καθεστώτος, ο οποίος αξιοποίησε το νομικό του υπόβαθρο για να στοχοποιεί και να καταγγέλλει τους επικριτές των αρχών, τόσο στα δικαστήρια όσο και στο διαδίκτυο. Μεγάλο μέρος της δραστηριότητάς του επικεντρώθηκε σε εκστρατείες εναντίον του νεκρού ηγέτη της αντιπολίτευσης Αλεξέι Ναβάλνι, εμφανιζόμενος σε δικαστήρια σε ολόκληρη τη χώρα για να καταθέσει εναντίον του.

Η στροφή του Ρεμέσλο προκάλεσε άμεσες εικασίες. Αρχικά, ορισμένοι υπέθεσαν ότι ο λογαριασμός του είχε παραβιαστεί – μια θεωρία που γρήγορα απορρίφθηκε, αφού ο Ρεμέσλο δημοσίευσε ένα βίντεο στο οποίο επανέλαβε τους ισχυρισμούς του. Άλλοι υποστήριξαν ότι θα μπορούσε να πρόκειται για μια τακτική κίνηση του Κρεμλίνου – μια σκηνοθετημένη πρόκληση με σκοπό να εντοπιστούν όσοι ενδεχομένως τον υποστηρίζουν.

Ο Ρεμέσλο ίσως να βίωνε μια «ψυχική κατάρρευση», είπε ο Φιλίποφ.

Ο Ρεμέσλο ισχυρίστηκε ότι «τίποτα από όλα αυτά δεν είναι σκηνοθετημένο. Απλώς λέω την αλήθεια» και αρνήθηκε ότι είχε λάβει οδηγίες από κανέναν, λέγοντας: «Ο κόσμος υπερεκτιμά πραγματικά την παρούσα κυβέρνηση. Δεν θα σκεφτόταν ποτέ ένα τέτοιο σχέδιο».

Ερωτηθείς για το γιατί επέλεξε να μιλήσει δημόσια τώρα, ο Ρεμέσλο είπε ότι η απόφαση αυτή ωρίμασε σταδιακά, μέχρι που ένιωσε ότι δεν μπορούσε πλέον να παραμείνει σιωπηλός. «Ο Πούτιν δεν είναι πλέον “ένας από εμάς”. Είναι ένα άτομο του οποίου τα συμφέροντα είναι εντελώς ξένα τόσο προς τη Ρωσία όσο και προς εμένα προσωπικά. Έχω καταλήξει στο συμπέρασμα ότι είναι απαραίτητο να τον επικρίνω, γιατί διαφορετικά τίποτα από όλα αυτά δεν θα σταματήσει και δεν θα βγει τίποτα καλό από αυτό», είπε, προσθέτοντας ότι πολλά άλλα μέλη της κοινότητας «σκέφτονται με τον ίδιο τρόπο».

Ο Ρεμέσλο δήλωσε ότι δεχόταν απεγνωσμένες κλήσεις από επαφές του στις υπηρεσίες ασφαλείας, οι οποίες τον προέτρεπαν να διαγράψει τις αναρτήσεις, κάτι που, όπως είπε, υποδηλώνει ότι το σύστημα είχε πανικοβληθεί.

Η ρωσική αντιπολίτευση φάνηκε να βρίσκεται σε αμηχανία την Τετάρτη. Ο Λεονίντ Βόλκοφ, στενός σύμμαχος του Ναβάλνι και ένας από τους μακροχρόνιους στόχους του Ρεμέσλο, δήλωσε ότι αρχικά υποψιάστηκε ότι το περιστατικό ήταν σκηνοθετημένο, αλλά αργότερα άλλαξε γνώμη, λέγοντας ότι οι δηλώσεις αυτές ξεπερνούσαν κατά πολύ οτιδήποτε θα μπορούσε να εγκρίνει ή να σκηνοθετήσει το Κρεμλίνο.

«Έγραψε και είπε πράγματα που απλά δεν μπορούν να ειπωθούν. Υπάρχουν άνθρωποι που φυλακίζονται για πολύ λιγότερα… Αυτό ανοίγει ένα πολύ επικίνδυνο κουτί της Πανδώρας. Ξεπερνά κάθε όριο», δήλωσε ο Βόλκοφ.

Η έκρηξη του Ρεμέσλο έρχεται σε μια πολιτικά ευαίσθητη στιγμή για τη Μόσχα, η οποία πρόσφατα δέχτηκε σπάνιες κριτικές ακόμη και από τους πιο πιστούς υποστηρικτές της, λόγω των εκτεταμένων διακοπών λειτουργίας του διαδικτύου και των διαταραχών στη λειτουργία του Telegram. Πρόσφατες δημοσκοπήσεις δείχνουν επίσης μια αυξανόμενη κόπωση από τον πόλεμο, με αριθμό-ρεκόρ Ρώσων να δηλώνουν ότι θα προτιμούσαν να τελειώσει, καθώς οι οικονομικές πιέσεις εντείνονται.

Ωστόσο, οι εκτιμήσεις των δυτικών μυστικών υπηρεσιών και οι ειδικοί θεωρούν γενικά ότι το σύστημα εξουσίας του Πούτιν είναι ανθεκτικό, καθώς χαρακτηρίζεται από τη συνοχή της ελίτ και τον αυστηρό έλεγχο της κοινωνίας.

Ο Ρεμέσλο δήλωσε ότι δεν έχει καμία ψευδαίσθηση ότι ενδέχεται να διωχθεί ποινικά για τις δηλώσεις του. Οι ρωσικές αρχές έχουν αντιμετωπίσει στο παρελθόν με σκληρότητα τις εσωτερικές προκλήσεις, ακόμη και μεταξύ επιφανών εθνικιστών. Επέβαλαν μακροχρόνια ποινή φυλάκισης στον Ιγκόρ Γκίρκιν, έναν πρώην διοικητή των αυτονομιστών και επικριτή του Πούτιν, και εξόντωσαν τους συμμάχους του. Πιστεύεται επίσης ότι η Μόσχα βρίσκεται πίσω από τον θάνατο του Εβγένι Πριγκόζιν, του ηγέτη των μισθοφόρων της Wagner που ξεκίνησε μια σύντομη ανταρσία εναντίον των αρχών και αργότερα πέθανε όταν το αεροπλάνο του συνετρίβη υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες.

«Είμαι έτοιμος για οποιαδήποτε δίκη εναντίον μου», δήλωσε ο Ρεμέσλο. «Ήρθε η ώρα να σπάσουμε με κάποιον τρόπο αυτόν τον φαύλο κύκλο και να μιλήσουμε ανοιχτά. Φέρνω μια ορισμένη ευθύνη ως κάποιος που, για μεγάλο χρονικό διάστημα, στήριξε αυτό το καθεστώς και το βοήθησε να επιβιώσει».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.