Οι υπουργοί Άμυνας της Γερμανίας, της Γαλλίας, της Πολωνίας, της Ιταλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου πρόκειται να συναντηθούν σήμερα στο Βερολίνο για να συζητήσουν μέτρα για την ενίσχυση της ασφάλειας και της άμυνας της Ευρώπης, μετά το πλήγμα της Ρωσίας στο Ντνίπρο της Ουκρανίας με τον νέο ρωσικό πύραυλο - υπερόπλο «Ορέσνικ» και τις απειλές του προέδρου Πούτιν κατά της Δύσης.

Ο ρώσος πρόεδρος δήλωσε ότι θα προχωρήσει στη μαζική παραγωγή του νέου υπερηχητικού βαλλιστικού πυραύλου, ο πετάει με υπερηχητική ταχύτητα,δεν αναχαιτίζεται και θα μπορούσε να εξοπλισθεί και με πυρηνικές κεφαλές.

Η στοχοθέτηση της Ουκρανίας από τη Ρωσία με ένα νέο πύραυλο μέσου βεληνεκούς, κάτι που πιστεύεται ότι έχει επιπτώσεις για όλη την Ευρώπη, αναμένεται ότι θα έχει μείζονα θέση στις συνομιλίες του Βερολίνου.

Οι υπουργοί Άμυνας Μπόρις Πιστόριους της Γερμανίας, Σεμπαστιάν Λεκορνί της Γαλλίας, Τζόν Χίλεϊ του Ηνωμένου Βασιλείου, Βλάντισλαβ Κοσίνιακ-Κάμις της Πολωνίας και Γκουίντο Κροσέτο της Ιταλίας συναντώνται επίσης πριν αναλάβει προεδρικά καθήκοντα ο επικριτής του ΝΑΤΟ Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Τραμπ, η ορκωμοσία του οποίου θα πραγματοποιηθεί στις 20 Ιανουαρίου, έχει ζητήσει από την Ευρώπη να επενδύσει σημαντικά περισσότερα χρήματα στην ασφάλειά της και αναμένεται να περικόψει τη στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία.

Έπειτα από πρόσφατη έγκριση από την Ουάσινγκτον, η Ουκρανία έχει αρχίσει να χρησιμοποιεί τους αμερικανικής κατασκευής πυραύλους ATACMS και τους βρετανικούς Storm Shadow για να στοχοθετήσει στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο εσωτερικό της Ρωσίας.

Στη συνέχεια ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν διέταξε την πυραυλική επίθεση εναντίον της ουκρανικής πόλης Ντνίπρο, η οποία έχει πληθυσμό πάνω από ένα εκατομμύριο κατοίκους, το πρωί της Πέμπτης.

