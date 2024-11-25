Ρωσική πρεσβεία στην Ελλάδα: Ευχές για «Καλό Σαββατοκύριακο» με μια...φουντουκιά (Oreshnik)

Ο Oreshnik (που στα ρωσικά σημαίνει φουντουκιά) είναι ο νέος ρωσικός υπερηχητικός βαλλιστικός πύραυλος, που πετάει με ταχύτητα δέκα φορές αυτή του ήχου και έτσι δεν μπορεί να αναχαιτισθεί, σύμφωνα με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν. Ρωσικές πηγές έχουν αναφέρει ότι έχει βεληνεκές 5.000 χιλιόμετρα και επιτρέπει έτσι στη Ρωσία να πλήξει το μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης και τη δυτική ακτή των Ηνωμένων Πολιτειών.
Σε αυτό το κλίμα, η ρωσική πρεσβεία στην Ελλάδα έστειλε το δικό της μήνυμα στη χώρα μας στις 22 Νοεμβρίου, για το Σαββατοκύριακο που πέρασε στις 23-24 Νοεμβρίου:
«Καλό Σαββατοκύριακο, Ελλάδα!
Ιβάν Σίσκιν, "Οι φουντουκιές της Κριμαίας" (1884)», αναφερόμενη στο έργο του Ρώσου ζωγράφου Σίσκιν (25 Ιανουαρίου 1832 – 20 Μαρτίου 1898) ο οποίος ήταν Ρώσος ζωγράφος ειδικευμένος στην τοπιογραφία.
