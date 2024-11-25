Χιλιάδες εργαζόμενοι της Amazon σε 20 χώρες απεργούν την Black Friday

Χιλιάδες εργαζόμενοι της Amazon θα διαδηλώσουν ή θα απεργήσουν σε περισσότερες από 20 χώρες κατά τη διάρκεια της Black Friday διεκδικώντας βελτίωση των δικαιωμάτων τους αλλά και πιο ενεργή δράση για το κλίμα από τον κολοσσό των λιανικών πωλήσεων των ΗΠΑ.

Εργαζόμενοι και εκπρόσωποι συνδικάτων σκοπεύουν να συμμετάσχουν στις διαμαρτυρίες ενάντια στις πρακτικές της εταιρείας που εδρεύει στο Σιάτλ μεταξύ της Black Friday και της Cyber ​​Monday (29 Νοεμβρίου και 2 Δεκεμβρίου).

Στη διάρκεια αυτών των ημερών, η Amazon και πολλοί άλλοι έμποροι λιανικής κάνουν μεγάλες προσφορές και το προσωπικό είναι απασχολημένο με την αποστολή των παραγγελιών.

Οι εργαζόμενοι σχεδιάζουν δράσεις σε μεγάλες πόλεις στις ΗΠΑ, τη Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Τουρκία, τον Καναδά, την Ινδία, την Ιαπωνία, τη Βραζιλία και άλλες χώρες.

Οι δράσεις εντάσσονται στην καμπάνια Make Amazon Pay, η οποία καλεί την Amazon -που ιδρύθηκε από τον Jeff Bezos, τον δεύτερο πλουσιότερο άνθρωπο στον κόσμο- να πληρώσει τους εργαζομένους της δίκαια και να σεβαστεί το δικαίωμά τους να συμμετέχουν σε συνδικάτα, να πληρώσει το δίκαιο μερίδιο φόρων της και να δεσμευτεί για περιβαλλοντική βιωσιμότητα.

Το Make Amazon Pay αποτελείται από περισσότερα από 80 συνδικάτα, ομάδες κατά της φτώχειας και τα δικαιώματα των εργαζομένων στον τομέα της ένδυσης και άλλα.

Πηγή: skai.gr

