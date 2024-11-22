Ορέσνικ: Τι είναι ο ρωσικός υπερηχητικός πύραυλος

Το ΝΑΤΟ και η Ουκρανία θα συνεδριάσουν την Τρίτη στις Βρυξέλλες για να μιλήσουν για την εκτόξευση ενός υπερηχητικού βαλλιστικού πύραυλου από τη Ρωσία εναντίον της Ουκρανίας χθες, στην πόλη Ντνίπρο.

Οπως έγινε σήμερα γνωστό από διπλωματικές πηγές, η σύνοδος θα πραγματοποιηθεί έπειτα από αίτημα του Κιέβου και θα διεξαχθεί σε επίπεδο πρεσβευτών.

Η Ρωσία χρησιμοποίησε εναντίον του ουκρανικού εδάφους ένα βαλλιστικό πύραυλο μέσου βεληνεκούς (δηλαδή μέχρι 5.500 χιλιομέτρων), ο οποίος μπορεί να φέρει πυρηνική κεφαλή, ως απάντηση στη χρήση από το Κίεβο αμερικανικών και βρετανικών πυραύλων εναντίον της Ρωσίας.

Προειδοποίηση στη Δύση

Το Κρεμλίνο δήλωσε σήμερα πως το χθεσινό πλήγμα στην Ουκρανία με τον «Ορέσνικ» πραγματοποιήθηκε για να προειδοποιήσει τη Δύση πως η Μόσχα θα απαντήσει στις κινήσεις από τις ΗΠΑ και τη Βρετανία για να επιτρέψουν στο Κίεβο να πλήττει τη Ρωσία με τους πυραύλους τους.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε πως η Ρωσία δεν ήταν υποχρεωμένη να προειδοποιήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες για το πλήγμα, όμως ενημέρωσε εντούτοις τις ΗΠΑ 30 λεπτά πριν από την εκτόξευση.

Ο Πούτιν παραμένει ανοικτός στο διάλογο, τόνισε ο Πεσκόφ.

«Η χθεσινή ομιλία (του προέδρου Πούτιν) ήταν πολύ, πολύ εξαντλητική, σαφής, λογική», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας. «Δεν αμφιβάλλουμε συνεπώς ότι η σημερινή κυβέρνηση στην Ουάσινγκτον είχε την ευκαιρία να εξοικειωθεί μ' αυτή τη δήλωση και να την καταλάβει».

Τι είναι ο «Ορέσνικ»

Τι είναι όμως ο νέος ρωσικός υπερηχητικός βαλλιστικός πύραυλος μέσου βεληνεκούς «Ορέσνικ» (φουντουκιά), με τον οποίο ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είπε πως επλήγη η Ουκρανία;

Ο Πούτιν δήλωσε πως ο «Ορέσνικ» είναι ένας υπερηχητικός βαλλιστικός πύραυλος, που πετάει με ταχύτητα δέκα φορές αυτή του ήχου και έτσι δεν μπορεί να αναχαιτισθεί.

Ρωσικές πηγές είπαν πως έχει βεληνεκές 5.000 χιλιόμετρα και επιτρέπει έτσι στη Ρωσία να πλήξει το μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης και τη δυτική ακτή των Ηνωμένων Πολιτειών.

Φαίνεται πως διαθέτει πολλαπλές ανεξάρτητες κεφαλές που μπορούν να πλήξουν διαφορετικούς στόχους.

Ο Ανατόλι Ματβίιτσουκ, ένας ρώσος στρατιωτικός εμπειρογνώμονας, δήλωσε πως μπορεί να φέρει έξι έως οκτώ συμβατικές ή πυρηνικές κεφαλές και πιθανόν βρίσκεται ήδη σε υπηρεσία, σύμφωνα με τον Γιούρι Ποντολιάκα, έναν εξέχοντα γεννημένο στην Ουκρανία φιλορώσο στρατιωτικό μπλόγκερ.

Το Πεντάγωνο ανακοίνωσε πως ο πύραλος που εκτόξευσε η Ρωσία ήταν βασισμένος στο διηπειρωτικό βαλλιστικό πύραυλο «RS-26 Rubezh».

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι ΗΠΑ είχαν ειδοποιηθεί για την εκτόξευση μέσω διαύλων για τη μείωση του πυρηνικού κινδύνου.

Τι είναι ο RS-26

Ο RS-26 είναι ένα μηχανοκίνητο πυραυλικό σύστημα στερεών καυσίμων το οποίο αναπτύχθηκε το 2008.

Οι ΗΠΑ αποσύρθηκαν επισήμως το 2019 από τη συμφωνία ορόσημο του 1987 για τις Πυρηνικές Δυνάμεις Μέσου Βεληνεκούς (INF) με τη Ρωσία, αφού υποστήριξαν πως η Μόσχα παραβιάζει τη συνθήκη αυτή, μια κατηγορία που το Κρεμλίνο αρνήθηκε.

Οι ΗΠΑ είναν υποστηρίξει τότε πως η Ρωσία αναπτύσσει έναν πύραυλο κρουζ (γνωστό στη Ρωσία ως 9M729), διαφορετικό από τον RS-26.

