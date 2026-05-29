Στο Πεντάγωνο οι πρώτες απευθείας συνομιλίες στρατιωτικών αξιωματούχων Ισραήλ και Λιβάνου

Λιβανέζοι και Ισραηλινοί αξιωματούχοι του στρατού αναμένεται να πραγματοποιήσουν αργότερα σήμερα τις πρώτες συνομιλίες τους για θέματα ασφαλείας στην Ουάσινγκτον, εν μέσω των παραπαίουσων προσπαθειών για τον τερματισμό των φονικών ισραηλινών επιθέσεων και της εισβολής του Ισραήλ στον νότιο Λίβανο.

Παρότι ο Λίβανος και το Ισραήλ συμφώνησαν πρόσφατα να παρατείνουν την «εκεχειρία» που είχε αρχικά συμφωνηθεί στα μέσα Απριλίου, όπως μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Associated Press, οι ισραηλινές επιθέσεις έχουν κλιμακωθεί, με τον ισραηλινό στρατό να προωθείται βαθύτερα στη χώρα και να διατάσσει όλους τους κατοίκους του νότιου Λιβάνου να φύγουν προς βορρά.

Η An-Nahar, η κορυφαία αραβόφωνη ημερήσια εφημερίδα του Λιβάνου, ανέφερε ότι «δεν είναι εύκολο» να προβλεφθεί «πού μπορεί να οδηγήσουν σήμερα στο Πεντάγωνο οι άμεσες λιβανοϊσραηλινές στρατιωτικές διαπραγματεύσεις, υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Πολιτειών».

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο πρωθυπουργός του Λιβάνου, Ναουάφ Σαλάμ, ανέφερε ότι «τίποτα δεν μπορεί να δικαιολογήσει» τις συνεχιζόμενες ισραηλινές «επιθέσεις» στον νότιο Λίβανο, οι οποίες «ενισχύουν μόνο την αποφασιστικότητά μας για την ανάγκη άμεσης εκεχειρίας, για την επίτευξη πλήρους ισραηλινής αποχώρησης από τη γη μας και για την επέκταση της εξουσίας του κράτους σε όλα τα εδάφη του».

Πηγή: skai.gr

