Ρουμανία - προεδρικές εκλογές: Απροσδόκητη άνοδος του ακροδεξιού υποψήφιου 

Ο σχετικά άγνωστος, ανεξάρτητος εθνικιστής Καλίν Γκεοργκέσκου, κέρδισε στον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών που έγιναν χθες Κυριακή, στη Ρουμανία, ανατρέποντας τις προβλέψεις.

O Γκεοργκέσκου είναι εθνικιστής, φίλα προσκείμενος στη Μόσχα και επικριτής του ΝΑΤΟ. Εγκατέλειψε την ακροδεξιά Συμμαχία για την Ένωση των Ρουμάνων (AUR) μετά την κριτική που άσκησε η Συμμαχία στη φιλορωσική και αντινατοϊκή του στάση, διεξήγαγε μια viral καμπάνια στο TikTok που επικεντρώθηκε στη μείωση της ανάγκης της Ρουμανίας για εισαγωγές τροφίμων και ενέργειας και στον τερματισμό της βοήθειας προς την Ουκρανία.

Ο Καλίν Τζορτζέσκου προηγείται με περίπου 22%. Ο Σοσιαλδημοκράτης πρωθυπουργός Μαρσέλ Τσιολάκου, του PSD, έπεσε στο 20%, ενώ τα exit polls - με καταμετρημένο το 80% των ψήφων - τον έφερναν πρώτο με ποσοστό 25%.

Σύμφωνα με το AP, στην τρίτη θέση ήρθε η κεντροδεξιά Έλενα Λασκόνι και τέταρτος ο ηγέτης του ακροδεξιού κόμματος AUR (Συμμαχία για την ενότητα των Ρουμάνων) Γκεόργκε Σιμιόν, 38 ετών, που τα προγνωστικά τον ήθελαν δεύτερο.

Οι εκλογές επικεντρώθηκαν σε μεγάλο βαθμό στην εκτίναξη του κόστους διαβίωσης στη Ρουμανία: η χώρα έχει το μεγαλύτερο ποσοστό ανθρώπων που κινδυνεύουν από τη φτώχεια στην ΕΕ, καθώς και το υψηλότερο ποσοστό πληθωρισμού στο μπλοκ, αλλά και το μεγαλύτερο δημοσιονομικό έλλειμμα, στο 8%.

Ο Georgescu δήλωσε στο Facebook αφού ψήφισε ότι έθεσε υποψηφιότητα «για εκείνους που αισθάνονται ότι δεν έχουν σημασία, ενώ στην πραγματικότητα έχουν τη μεγαλύτερη σημασία». Αργότερα, δήλωσε ότι τα αποτελέσματα ήταν «μια εξαιρετική αφύπνιση» του λαού.

