Τα συντρίμμια του νέου ρωσικού βαλλιστικού πυραύλου Oreshnik, που την περασμένη εβδομάδα έπληξε στόχους στην πόλη Ντνίπρο, έδειξε η Ουκρανία σε δημοσιογράφους.

Ό,τι απέμεινε από τον πύραυλο Oreshnik (σ.σ που στα ρωσικά σημαίνει τη φουντουκιά) είναι, για την ώρα, αποθηκευμένο σε μυστική τοποθεσία, ενώ στη συνέχεια θα πάρουν τα απομεινάρια οι ερευνητές για να τα μελετήσουν.

Λίγα καμένα καλώδια και ένα μεταλλικό κομμάτι σε μέγεθος όσο ένα λάστιχο αυτοκινήτου, άφησε πίσω του ο ρωσικός πύραυλος.

«Είναι η πρώτη φορά που ανακαλύπτονται υπολείμματα ενός τέτοιου πυραύλου στο έδαφος της Ουκρανίας», δήλωσε Ουκρανός αξιωματούχος στα δυτικά μέσα ενημέρωσης.

Αναλυτές εκτιμούν ότι ο πύραυλος βασίζεται στον διηπειρωτικό βαλλιστικό πύραυλο RS-26 Rubezh και μπορεί να μεταφέρει πολλαπλές συμβατικές είτε και πυρηνικές κεφαλές.

Συγκεκριμένα, ο πύραυλος είχε έξι πολεμικές κεφαλές, καθεμία από τις οποίες έφερε έξι υποπυρομαχικά, και πετούσε με μέγιστη ταχύτητα 11 Mach (δηλαδή, 11 φορές την ταχύτητα του ήχου).

Μέσα σε περίπου 15 λεπτά έφτασε ο πύραυλος από την εγκατάσταση δοκιμών πυραύλων του Καπούστιν Γιαρ στην περιοχή Αστραχάν της Ρωσίας στην Ουκρανία, όπως εκτιμά η ουκρανική πλευρα.

Το σφυροκόπημα κατά της Ουκρανίας συνεχίζει η Ρωσία. Τη νύχτα του Σαββάτου προς την Κυριακή, η Μόσχα έστειλε 73 drone κατά της Ουκρανίας. Το Κίεβο ανέφερε ότι 50 drone καταστράφηκαν και τέσσερα χάθηκαν, πιθανόν λόγω ηλεκτρονικών παρεμβολών.

Στη Ρωσία, το υπουργείο Άμυνας δήλωσε ότι 34 ουκρανικά drone καταρρίφθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας σε τέσσερις περιοχές της δυτικής Ρωσίας.

