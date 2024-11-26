Ρωσικό πλήγμα στη Σούμι: Δύο άμαχοι νεκροί, δήλωση από τον πρόεδρο Ζελένσκι

Ρωσικό πλήγμα στην πόλη Σούμι στη νοτιοανατολική Ουκρανία προκάλεσε τον θάνατο δύο αμάχων, δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προσθέτοντας ότι ένας ακόμη βρίσκεται κάτω από τα ερείπια.

Ο Ζελένσκι δήλωσε σε βίντεο που αναρτήθηκε στην εφαρμογή Telegram ότι η επιχείρηση διάσωσης συνεχίζεται στο σημείο που επλήγη.

Αξιωματούχοι της πόλης δήλωσαν νωρίτερα ότι το Σούμι, που βρίσκεται περίπου 30 χιλιόμετρα από τα ρωσικά σύνορα, επλήγη από ρωσική αεροπορική επιδρομή περίπου στις 12.10 μ.μ. ώρα Ελλάδας. Ανέφεραν επίσης ότι ένας σταθμός αυτοκινήτων, πολλά σπίτια και ένα σχολικό κτίριο υπέστησαν ζημιές κατά την επίθεση.

Ο Ζελένσκι, επικαλούμενος προκαταρκτικά ευρήματα, δήλωσε αργότερα ότι το Σούμι επλήγη από ένα σύστημα εκτόξευσης πυραύλων.

«Είναι ρεαλιστικό να προστατευτούμε από αυτό (τις επιθέσεις σ.σ.) μόνο καταστρέφοντας τα ρωσικά όπλα, τα ρωσικά συστήματα εκτόξευσης πυραύλων στο ρωσικό έδαφος. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η δυνατότητα να καταφέρουμε πλήγματα σε ρωσικό έδαφος είναι τόσο σημαντική για εμάς», δήλωσε ο Ζελένσκι.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

