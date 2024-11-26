Η αλβανική αστυνομία χρησιμοποίησε δακρυγόνα και νερό υπό πίεση για να διαλύσει μια συγκέντρωση εκατοντάδων υποστηρικτών της αντιπολίτευσης που είχαν αποκλείσει δρόμους στα Τίρανα, κατηγορώντας την κυβέρνηση για διαφθορά και ζητώντας την αντικατάστασή της με μεταβατική κυβέρνηση τεχνοκρατών.

The opposition protests in Tirana against the ‘Rama’ government. Clashes and tensions between protesters and the police. #Albania #Tirana #Police pic.twitter.com/s6rVF5QWqI — Mili Xhani (@milixhani) November 26, 2024

Οι διαδηλωτές λένε ότι συμμετέχουν σε μια εκστρατεία κοινωνικής ανυπακοής εναντίον του Σοσιαλιστή πρωθυπουργού Έντι Ράμα. Η αντιπολίτευση στην Αλβανία οργανώνει κινητοποιήσεις σχεδόν κάθε εβδομάδα με αίτημα τη συγκρότηση υπηρεσιακής κυβέρνησης μέχρι τις βουλευτικές εκλογές του 2025.

«Οι διαδηλώσεις θα συνεχιστούν, αυτή είναι μια μάχη μέχρι να φύγει αυτό το καθεστώς», είπε ο Τέντι Μπλούσι του αντιπολιτευόμενου Κόμματος Ελευθερίας.

Οι ηγέτες των δύο μεγαλύτερων αντιπολιτευόμενων κομμάτων, ο Σαλί Μπερίσα του Δημοκρατικού Κόμματος και ο Ιλίρ Μέτα του Κόμματος Ελευθερίας κατηγορούνται για διαφθορά. Και οι δύο αρνούνται τις κατηγορίες και λένε ότι ο Ράμα ενορχήστρωσε τις διώξεις σε βάρος τους.

Ο πρωθυπουργός από την πλευρά του διαβεβαιώνει ότι οι διώξεις δεν είναι πολιτικά υποκινούμενες και κατηγορεί την αντιπολίτευση ότι επιχειρεί να αρπάξει την εξουσία με τη βία.

Ο Μπερίσα έχει τεθεί σε κατ’ οίκον περιορισμό με κατηγορίες που σχετίζονται με την περίοδο που ήταν πρωθυπουργός. Ο Μέτα συνελήφθη στα τέλη Οκτωβρίου, επίσης με την κατηγορία της διαφθοράς την εποχή που ήταν πρόεδρος της Αλβανίας, μεταξύ 2017-22.

Ο Ράμα κυβερνά την Αλβανία από το 2013 και στις επόμενες εκλογές σχεδιάζει να διεκδικήσει μια τέταρτη θητεία στην πρωθυπουργία.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.