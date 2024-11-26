Η Χεζμπολάχ θέλει να μείνει ενεργή και μετά από εκεχειρία

Η Χεζμπολάχ θα παραμείνει ενεργή μετά το τέλος του πολέμου με το Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένης της βοήθειας προς τους εκτοπισμένους Λιβανέζους για να επιστρέψουν στα χωριά τους και την ανοικοδόμηση περιοχών που καταστράφηκαν από τις ισραηλινές επιδρομές, δήλωσε σήμερα υψηλόβαθμος αξιωματούχος της Χεζμπολάχ και μέλος του κοινοβουλίου, ο Χασάν Φαντάλα.

Ο Φαντάλα είπε στο Reuters ότι ο Λίβανος αντιμετωπίζει "επικίνδυνες ώρες, ευαίσθητες" πριν από την αναμενόμενη ανακοίνωση μιας εκεχειρίας, δεδομένων των κλιμακούμενων αεροπορικών επιδρομών της ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας σήμερα το απόγευμα στη Βηρυτό και τα νότια προάστιά της.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

