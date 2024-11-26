Συνάντηση με τον διάδοχό του στο State Department, Μάρκο Ρούμπιο, προκειμένου να τον ενημερώσει για τις λεπτομέρειες της συμφωνίας για κατάπαυση πυρός στον Λίβανο, δήλωσε πως θα έχει το αμέσως επόμενο διάστημα, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Άντονι Μπλίνκεν.

«Θα έχω συνάντηση μαζί του και θα τον ενημερώσω με λεπτομέρειες για το πού βρισκόμαστε και που ελπίζουμε να φτάσουμε. Αν δεν προλάβουμε να ολοκληρώσουμε τη δουλειά, η επόμενη κυβέρνηση πρέπει να έχει στη διάθεσή της τις πιο ισχυρές πιθανότητες, ώστε να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην επίτευξη της ειρήνης και στην επιστροφή της ασφάλειας, στην οποία έχουμε επικεντρώσει», δήλωσε ο Μπλίνκεν από την Ιταλία, όπου συμμετέχει στη σύνοδο των υπουργών Εξωτερικών της G7.

Πηγή: skai.gr

