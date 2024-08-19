Ρωσικά βομβαρδιστικά Tupolev κατά της Ουκρανίας

Μετά το Κουρσκ ο Βλαντίμιρ Πούτιν στέλνει «ιπτάμενα φρούρια» κατά της Ουκρανίας; Ρωσικές και ουκρανικές πηγές αναφέρουν ότι έξι ρωσικά βομβαρδιστικά Tupolev Tu-95 στέλνονται από την αεροπορική βάση της Ολένια στην περιφέρεια Μούρμανσκ στον αρκτικό κύκλο στην στρατιωτική βάση στην περιφέρεια Σαράτοφ κοντά στην Κασπία, δηλαδή δυτικά, στα μετόπισθεν, της επαρχίας Κουρσκ. Την είδηση επιβεβαίωσε η Πολεμική Αεροπορία της Ουκρανίας τις πρωινές ώρες. Σημειώνεται ότι τόσο η ρωσική βάση στο Μουμάνσκ όσο και η βάση στο Σαράτοφ κατά καιρούς έχουν δεχθεί πλήγματα από drones.



Με βάση την εμπειρία από σχεδόν δυόμισι χρόνια της ρωσικής εχθρικής εισβολής, οι σημαντικότερες αεροπορικές επιδρομές συνήθως ξεκινούν με την αναχώρηση βομβαρδιστικών από τις βόρειες ρωσικές αεροπορικές βάσεις ή τις αεροπορικές βάσεις του Βόλγα. Στη συνέχεια, οι πύραυλοι κρουζ εκτοξεύονται προς την Ουκρανία.



Αναλυτές εκτιμούν ότι θα ακολουθήσουν επιδρομές πυραύλων κατά της Ουκρανίας, καθώς αυτά τα στρατηγικά βομβαρδιστικά έχουν ικανότητα να φέρουν και βαλλιστικούς πυραύλους. Πάντως, η απογείωση των Tu-95 κατά τη διάρκεια της ημέρας θεωρήθηκε ασυνήθιστη. Συνεπώς, δεν μπορούσε να αποκλειστεί και ότι οι πτήσεις έγιναν για σκοπούς εκπαίδευσης ή μετεγκατάστασης.

«Οι ουκρανικές δυνάμεις ελέγχουν 1.250 τετραγωνικά χιλιόμετρα και 92 οικισμούς στο Κουρσκ»

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι επιβεβαίωσε στο μεταξύ ότι οι ουκρανικές δυνάμεις έχουν αποκτήσει τον έλεγχο τουλάχιστον 1.250 τετραγωνικών χιλιομέτρων της ρωσικής περιοχής του Κουρσκ, συμπεριλαμβανομένων 92 οικισμών.



«Η ρωσική συνοριακή περιοχή απέναντι από την περιοχή μας Σούμι έχει ως επί το πλείστον εκκαθαριστεί από τη ρωσική στρατιωτική παρουσία. Πριν από λίγους μήνες, πολλοί άνθρωποι σε όλο τον κόσμο θα έλεγαν ότι αυτό ήταν αδύνατο, και θα παραβίαζε την πιο αυστηρή "κόκκινη γραμμή" της Ρωσίας», πρόσθεσε ο Ζελένσκι, σε ομιλία του προς τους Ουκρανούς πρέσβεις.

«Η ενεργή προληπτική μας άμυνα είναι το πιο αποτελεσματικό αντίμετρο κατά της ρωσικής τρομοκρατίας» σημείωσε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Ο Ζελένσκι προέτρεψε μάλιστα τους συμμάχους της Ουκρανίας να επιτρέψουν πλήγματα βαθιά μέσα στη Ρωσία με δυτικά όπλα μεγάλου βεληνεκούς, λέγοντας ότι η έλλειψη αυτής της άδειας ήταν ο κύριος λόγος που η Ουκρανία δεν μπόρεσε να σταματήσει την προέλαση των στρατευμάτων της Μόσχας στην πρώτη γραμμή στα ανατολικά.



«Η αφελής, απατηλή έννοια των αποκαλούμενων ‘’κόκκινων γραμμών’’ σχετικά με τη Ρωσία, η οποία κυριάρχησε στην αξιολόγηση του πολέμου από ορισμένους εταίρους, έχει καταρρεύσει αυτές τις μέρες κάπου κοντά στη Σούντζα», παρατήρησε ειρωνικά, αναφερόμενος στη ρωσική πόλη στο Κουρσκ που βρίσκεται υπό ουκρανικό έλεγχο.

Η Ουκρανία χτύπησε και κατέστρεψε την Κυριακή και μια τρίτη γέφυρα πάνω από τον ποταμό Σέιμ στο Κουρσκ, επιβεβαίωσε τη Δευτέρα (19/8) η Ρωσία.

Ρώσος ανακριτής επιβεβαίωσε ότι η Ουκρανία έπληξε χθες, Κυριακή, και προκάλεσε ζημιά σε τρίτη γέφυρα πάνω από τον ποταμό Σέιμ στην περιφέρεια Κουρσκ της Ρωσίας, όπου οι δυνάμεις της Μόσχας πολεμούν τις δυνάμεις του Κιέβου για σχεδόν δύο εβδομάδες.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι η Ουκρανία χρησιμοποίησε δυτικούς πυραύλους, πιθανόν αμερικανικής κατασκευής HIMARS, για να καταστρέψει γέφυρα πάνω από τον ποταμό Σέιμ στην περιοχή Γκλούσκοβο.

«Ο Πούτιν ξεκαθάρισε ότι οι συνομιλίες με το Κίεβο είναι πλέον αδύνατες»

Σημειώνεται ότι ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ διέψευσε τις αναφορές για ειρηνευτικές συνομιλίες με το Κίεβο υπό τη μεσολάβηση Κατάρ και Τουρκίας, κάνοντας λόγο για «απλές φήμες».



Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν κατέστησε απολύτως σαφές ότι δεν μπορούν να υπάρξουν συνομιλίες με το Κίεβο μετά την επίθεσή του στο Κουρσκ, δήλωσε. «Ο πρόεδρος το είπε πολύ ξεκάθαρα ότι μετά τις επιθέσεις, ή εισβολή όπως τη λέτε, στην περιοχή του Κουρσκ, είναι αδύνατες οποιεσδήποτε συνομιλίες».



«Ο πρόεδρος είπε επίσης ένα πολύ σημαντικό πράγμα και θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σε αυτό ότι θα δώσουμε μια αξιολόγηση για αυτό κατάσταση αργότερα», είπε σε συνέντευξή του στο πρόγραμμα Moscow.Kremlin.Putin στο τηλεοπτικό κανάλι Rossiya-1. Ένα απόσπασμα της συνέντευξης δημοσιεύτηκε από τον οικοδεσπότη του προγράμματος Pavel Zarubin στο κανάλι του στο Telegram.



Σύμφωνα με τον κορυφαίο Ρώσο διπλωμάτη, η όλη διαδικασία στο πλαίσιο της διάσκεψης για την Ουκρανία στην Ελβετία είναι απαράδεκτη για τη Ρωσία, διότι πρόκειται για την προώθηση της φόρμουλας Ζελένσκι ως τελεσίγραφο. «Η διαδικασία του Μπούργκενστοκ είναι απαράδεκτη για εμάς καθώς ο μόνος στόχος της είναι να προωθήσει το τελεσίγραφο με το όνομα «φόρμουλα Ζελένσκι» σημείωσε.

