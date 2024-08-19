Ένας βουλευτής, μέλος του συντηρητικού κυβερνώντος κόμματος της Παραγουάης, σκοτώθηκε σήμερα σε ανταλλαγή πυρών με πράκτορες της δίωξης ναρκωτικών που επιχείρησαν να κάνουν έρευνα στο σπίτι του, στο Πέδρο Χουάν Καμπαγιέρο, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Οι πράκτορες «δέχτηκαν πυρά και ανταπέδωσαν, τραυματίζοντας θανάσιμα τον βουλευτή» Εουλάλιο Γκόμες, τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, είπε στους δημοσιογράφους ο αρχηγός της αστυνομίας, επιθεωρητής Κάρλος Μπενίτες.

Σύμφωνα με τον Μπενίτες, οι αστυνομικοί δεν σκόπευαν να συλλάβουν τον βουλευτή αλλά τον γιο του, τον Αλεχάντρε, για τον οποίο είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης. Ο Αλεχάντρε συμμετείχε στην ανταλλαγή πυρών και διέφυγε, αλλά στη συνέχεια παραδόθηκε στις Aρχές.

Ο βουλευτής Γκόμες του κόμματος Colorado, ένας εύπορος κτηματίας από το Πέδρο Χουάν Καμπαγιέρο, μια περιοχή στα σύνορα με τη Βραζιλία, είχε βουλευτική ασυλία. Οι αστυνομικοί ήλπιζαν ότι στο σπίτι τους θα έβρισκαν έγγραφα σχετικά με μια έρευνα για τις διασυνδέσεις του με διακινητές ναρκωτικών.

Ο Εουλάλιο Γκόμες και ο γιος του ήταν στο επίκεντρο μιας έρευνας για διακίνηση ναρκωτικών. Τον Μάιο του 2022 ο δήμαρχος του Πέδρο Χουάν Καμπαγιέρο, ο Χοσέ Κάρλος Ασεβέδο, δολοφονήθηκε από αγνώστους. Τέσσερις μήνες αργότερα δολοφονήθηκε ένας 33χρονος δημοσιογράφος ραδιοφωνικού σταθμού από δύο άνδρες που επέβαιναν σε μηχανάκι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.