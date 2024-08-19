Η κυβέρνηση της Νικαράγουας έθεσε εκτός νόμου 1.500 μη κυβερνητικές οργανώσεις, στην πλειονότητά τους θρησκευτικές, με την κατηγορία ότι παραβίασαν τον νόμο.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη καταστολή οργανώσεων που θεωρούνται εχθρικές απέναντι στην κυβέρνηση του προέδρου Ντανιέλ Ορτέγκα από το 2018.

Σύμφωνα με την απόφαση του υπουργείου Εσωτερικών που δημοσιεύτηκε στην επίσημη εφημερίδα της κυβέρνησης La Gaceta, το κλείσιμο των 1.500 ΜΚΟ οφείλεται στο γεγονός ότι «δεν δήλωσαν» την οικονομική κατάστασή τους και τις δωρεές που έλαβαν. Τα περιουσιακά τους στοιχεία θα κατασχεθούν από το κράτος.

Τις προηγούμενες ημέρες οι αρχές είχαν ανακοινώσει μια σειρά μέτρων με τα οποία ελπίζουν να αυξήσουν τον έλεγχο του κράτους επί τέτοιων οργανώσεων.

Αφότου ξέσπασαν οι αντικυβερνητικές διαδηλώσεις το 2018, ο Ορτέγκα εντείνει την καταστολή στις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και την Καθολική Εκκλησία. Οι αρχές έχουν κλείσει περισσότερες από 5.000 ΜΚΟ, ιδιωτικά πανεπιστήμια και μέσα ενημέρωσης. Ταυτόχρονα, απαγορεύτηκαν αντιπολιτευόμενα πολιτικά κόμματα και φυλακίστηκαν ή εξορίστηκαν σε άλλες χώρες προβεβλημένα στελέχη της αντιπολίτευσης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

