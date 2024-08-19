Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο διαπραγματεύσεων με το Κίεβο μετά την ουκρανική επίθεση σε ρωσικό έδαφος, δήλωσε σήμερα ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ.

«Ο πρόεδρος κατέστησε σαφές πως μετά τις επιθέσεις, ακόμη και εισβολή (χερσαίων δυνάμεων), στην περιφέρεια Κουρσκ, οποιεσδήποτε συνομιλίες είναι αδύνατες», είπε ο Λαβρόφ στη ρωσική κρατική τηλεόραση, στο περιθώριο της επίσκεψης Πούτιν στο Αζερμπαϊτζάν.

Ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας ανέφερε επίσης ότι ο Πούτιν θα παρουσιάσει σύντομα μια αποτίμηση της κατάστασης. Οι αναφορές για δήθεν επαφές μεταξύ των αντιμαχόμενων πλευρών, με τη μεσολάβηση του Κατάρ ή της Τουρκίας, δεν ήταν τίποτα παραπάνω από φήμες, συμπλήρωσε ο Λαβρόφ.

Δύομισι χρόνια μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, το Κίεβο εξαπέλυσε πρόσφατα μια αιφνιδιαστική αντεπίθεση. Ουκρανικές δυνάμεις πέρασαν τα σύνορα και κατέλαβαν εδάφη στη ρωσική περιφέρεια Κουρσκ. Τα ρωσικά στρατεύματα, από την πλευρά τους, εξακολουθούν να κατέχουν μεγάλα τμήματα της ανατολικής και νότιας Ουκρανίας.

Μέχρι πρότινος, ο Πούτιν αξίωνε από το Κίεβο να εγκαταλείψει τη φιλοδοξία του για ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ και να αποσύρει τις δυνάμεις του από τις τέσσερις ουκρανικές περιφέρειες (Λουχάνσκ, Ντονέτσκ, Χερσώνα και Ζαπορίζια) που έχει προσαρτήσει παράνομα η Ρωσία, ως προαπαιτούμενα για τη διεξαγωγή ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

