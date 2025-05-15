Ρούτε: «Απίστευτος ηγέτης ο Ερντογάν»

Μιλώντας στο πρακτορείο Ανατολή ο γγ. του ΝΑΤΟ πλέκει το εγκώμιο του Ερντογάν και εκτιμά ότι οι ειρηνευτικές συνομιλίες στην Κω/πολη προσφέρουν ευκαιρίες.Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, που βρίσκεται στην Τουρκία για να συμμετάσχει στην άτυπη σύνοδο των υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟστην Αττάλεια έδωσε συνέντευξη στο τουρκικό πρακτορείο Anadolu. Σημειώνοντας ότι οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας έχουν προχωρήσει τις τελευταίες εβδομάδες, ο Ρούτε αναφέρθηκε στη διαδικτυακή συνάντηση της λεγόμενης Συμμαχίας των Προθύμων, στις 10 Μαΐου με την ατζέντα της Ουκρανίας και τη συμμετοχή της Τουρκίας. Ο Ρούτε δήλωσε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπείχε εξαλείψει το «αδιέξοδο» μεταξύ των ενδιαφερόμενων πλευρών και πρόσθεσε ότι «πρέπει να φέρουμε την Ουκρανία σε μια κατάσταση μόνιμης ειρήνης, βήμα προς βήμα». Ο ΓΓ του ΝΑΤΟ συναντήθηκε χθες με τον πρόεδρο Ερντογάν στην Άγκυρα και σήμερα βρίσκεται στην Αττάλεια.

Σχετικά με τις ειρηνευτικές συνομιλίες της Κωνσταντινούπολης, ο Ρούτε δήλωσε ότι είναι δύσκολο να αποφασίσει τι θα συμβεί τις επόμενες 24-48 ώρες, όμως, όπως είπε, βρίσκεται σε στενή επαφή με όλους τους κύριους παράγοντες στις διαπραγματεύσεις. Δήλωσε ότι οι επόμενες 10-15 ημέρες προσφέρουν σημαντικές ευκαιρίες για να βελτιωθεί η κατάσταση του ουκρανικού ζητήματος υπό την ηγεσία του προέδρου Ζελένσκι και επέστησε την προσοχή στον ρόλο της κυβέρνησης των ΗΠΑ και της Τουρκίας στις διαπραγματεύσεις.

Ο Ρούτε είπε ότι συνάντησή του με τον τούρκο πρόεδρο χθες στην Άγκυρα, τον οποίο χαρακτήρισε ως τον «επί μακρόν φίλο του», πήγε υπέροχα και πρόσθεσε ότι η Τουρκία διαδραματίζει τεράστιο ρόλο εντός του ΝΑΤΟ σε πολλά μέτωπα. «Ο πρόεδρος Ερντογάν είναι ένας απίστευτος ηγέτης εντός του ΝΑΤΟ και κάποιος που χαίρει πραγματικού σεβασμού από τους συναδέλφους του».

Σημαντική για το ΝΑΤΟ η τουρκική αμυντική βιομηχανία

Ο Ρούτε σημείωσε ότι θα ήταν πιο ωφέλιμο για όλους αν οι χώρες της ΕΕ ήταν ανοιχτές σε πρωτοβουλίες για την παραγωγή αμυντικής βιομηχανίας με ευρωπαϊκές χώρες εκτός ΕΕ. Πρόσθεσε δε ότι οι στενές διαβουλεύσεις μεταξύ ΕΕ και Τουρκίας συνεχίζονται, ότι η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας Κάγια Κάλας πραγματοποίησε μία από τις πρώτες της επισκέψεις στην Τουρκία και ότι η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν έχει στενές σχέσεις με τον πρόεδρο Ερντογάν, τονίζοντας ότι είναι αρκετά αισιόδοξος για το θέμα αυτό.

Ο ΓΓ του ΝΑΤΟ ανέφερε ότι η τουρκική αμυντική βιομηχανία είναι πολύ σημαντική για ολόκληρη τη Συμμαχία φέρνοντας ως παράδειγμα ότι τα εργοστάσια που παράγουν πυρομαχικά στο Τέξας, δεν θα μπορούσαν να το είχαν κάνει αυτό χωρίς τη στενή συνεργασία με εταιρείες στην Τουρκία».

Σημειώνοντας ότι η αμυντική βιομηχανία της Τουρκίας είναι αρκετά προηγμένη, ο Ρούτε δήλωσε ότι «Πρέπει να την αναπτύξουμε σε ολόκληρη τη Συμμαχία, επειδή γνωρίζουμε ότι οι Ρώσοι αναδιαρθρώνονται γρήγορα. Τώρα παράγουν σε τρεις μήνες τα πυρομαχικά που η Συμμαχία παρήγαγε σε ένα χρόνο. Πάντως, ολόκληρη η Συμμαχία είναι 25 φορές μεγαλύτερη από τη Ρωσία από άποψη οικονομικής ισχύος».

«Ζούμε σε μια διαφορετική εποχή»

Σχετικά με τη κοινή συνέντευξη τύπου με τον Φρίντριχ Μερτς στις Βρυξέλλες, στην οποία ο γερμανός καγκελάριος αναφέρθηκε στις εποικοδομητικές συνομιλίες για την πώληση των Eurofighter την Τουρκία, ο ΓΓ είπε ότι ενθαρρύνει τους συμμάχους του ΝΑΤΟ «να μην επιβάλλουν περιορισμούς στις πωλήσεις όπλων από τον έναν σύμμαχο στον άλλον. Αυτό δεν πρέπει να συμβαίνει εντός της συμμαχίας», είπε. Αναφέροντας ότι άκουσε πολύ προσεκτικά τον καγκελάριο Μερτς, ο Ρούτε είπε ότι βρήκε την προσέγγιση της γερμανικής πλευράς πιο θετική σε σύγκριση με το παρελθόν.

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με την απόφαση διάλυσης και αφοπλισμού του PKK, ο Ρούτε δήλωσε ότι πρόκειται για είναι μια πολύ, πολύ σημαντική εξέλιξη. Η Τουρκία, είπε, είναι ένας από τους συμμάχους που πλήττονται περισσότερο από τρομοκρατικές επιθέσεις εντός του ΝΑΤΟ. Τονίζοντας ότι η διάλυση του οργανισμού ήταν πολύ σημαντική για την Τουρκία και τη Συμμαχία, ο Ρούτε δήλωσε: «Η εντύπωσή μου είναι ότι οι τουρκικές αρχές χρησιμοποιούν αυτήν την εξέλιξη για να διασφαλίσουν ότι αυτό το μέρος της Συμμαχίας είναι ακόμη πιο ασφαλές. Η Συμμαχία είπε είναι έτοιμη να παράσχει κάθε δυνατή βοήθεια στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας και η Τουρκία αποτελεί παράδειγμα για τα μέλη του ΝΑΤΟ»

Για τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ που θα γίνει στη Χάγη τις επόμενες εβδομάδες, είπε θα αποτελέσει μια σημαντική εξέλιξη και μια μεγάλη επιτυχία, όπου το ΝΑΤΟ θα επιδείξει τη συλλογική του δύναμη στον κόσμο και την ετοιμότητά του να αμυνθεί, με την υποστήριξη της Τουρκίας και του Προέδρου Ερντογάν. Επανέλαβε ότι ήταν αισιόδοξος για την αύξηση των αμυντικών δαπανών. Όσον αφορά τους ισχυρισμούς ότι «υπάρχει μια προσπάθεια να ενσταλάξουν τον φόβο στις ευρωπαϊκές χώρες για να προετοιμάσουν τους πολίτες τους για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης 72 ωρών», ο Ρούτε δήλωσε ότι οι συζητήσεις για το θέμα αυτό δείχνουν στην πραγματικότητα ότι ζούμε πλέον σε μια διαφορετική εποχή.

Πηγή: Deutsche Welle

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.