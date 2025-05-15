Μια νέα Μη Κυβερνητική Οργάνωση,το «Ανθρωπιστικό Ίδρυμα για τη Γάζα» (The Gaza Humanitarian Foundation, GHF), ανακοίνωσε χθες Τετάρτη ότι σκοπεύει να αρχίσει να διανέμει βοήθεια στον παλαιστινιακό θύλακα, που βρίσκεται υπό την πολιορκία του ισραηλινού στρατού, ως τα τέλη του μήνα, την ώρα που Ισραήλ και ΗΠΑ επιχειρούν να αντικαταστήσουν τον ΟΗΕ και τους ανεξάρτητους οργανισμούς βοήθειας.

Από τις 2 Μαρτίου καμία ανθρωπιστική οργάνωση δεν έχει καταφέρει να περάσει βοήθεια στο εσωτερικό της Γάζας, με τα 2,4 εκατομμύρια κατοίκους της να απειλούνται με «μαζικό λιμό», όπως καταγγέλλουν πολλές οργανώσεις, όπως οι Γιατροί χωρίς Σύνορα (MSF) ή η Oxfam.

Το Ισραήλ υποστηρίζει ότι έχει απαγορεύσει τη διανομή βοήθειας επειδή η Χαμάς την καταχράται.

Όμως η νεοσύστατη GHF σκοπεύει να το κάνει και να σώσει τους Παλαιστίνιους από την πείνα, καθώς προβλέπει τη διανομή σχεδόν 300 εκατομμυρίων γευμάτων για αρχική περίοδο 90 ημερών.

Λίγα στοιχεία είναι γνωστά για το «Ανθρωπιστικό Ίδρυμα για τη Γάζα», το οποίο συστάθηκε από το μηδέν τον Φεβρουάριο με την υποστήριξη των ΗΠΑ και έχει έδρα τη Γενεύη.

Οι ΗΠΑ επεσήμαναν την προηγούμενη εβδομάδα ότι στηρίζουν αυτή την πρωτοβουλία, χωρίς ωστόσο να διευκρινίζουν αν συμβάλλουν άμεσα σε αυτή.

Η ανακοίνωση έναρξης των δραστηριοτήτων της ΜΚΟ ως τα τέλη του μήνα έρχεται μετά από «συζητήσεις με Ισραηλινούς αξιωματούχους, που αποσκοπούσαν στη διευκόλυνση της παράδοσης μεταβατικής βοήθειας στη Γάζα στο πλαίσιο των υπαρχόντων μηχανισμών, μέχρις ότου ολοκληρωθεί η ανέγερση των ασφαλών χώρων διανομής του GHF».

Το Ίδρυμα διαβεβαιώνει επίσης ότι, έπειτα από αίτημά του, το Ισραήλ «δέχθηκε να αυξηθεί ο αριθμός των σημείων διανομής ώστε να εξυπηρετείται το σύνολο των κατοίκων της Γάζας και να βρεθούν λύσεις για τη διανομή βοήθειας στους αμάχους που δεν είναι σε θέση να φτάσουν σε ένα σημείο διανομής».

«Το GHF επέμεινε στο γεγονός ότι μια αποτελεσματική ανθρωπιστική απάντηση θα πρέπει να περιλαμβάνει το σύνολο του άμαχου πληθυσμού της Γάζας» και επεσήμανε ότι ζήτησε από το Ισραήλ να ορίσει και να εγγυηθεί την ασφάλεια «επαρκούς αριθμού τοποθεσιών στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας ικανών να φιλοξενήσουν τις δραστηριότητες του GHF», σύμφωνα με επιστολή του εκτελεστικού του διευθυντή Τζέικ Γουντ προς τις ισραηλινές αρχές, την οποία το Ίδρυμα έδωσε στη δημοσιότητα.

«Η ανεπαρκής πρόσβαση στις περιοχές του βορρά κινδυνεύει να αποκλείσει ένα σημαντικό κομμάτι του πληθυσμού από ζωτικής σημασίας βοήθεια και να παραβιάσει την υποχρέωσή μας να προσφέρουμε ισότιμη πρόσβαση», πρόσθετε ο Γουντ.

Το Ίδρυμα διευκρίνισε ότι, αν και οι μετακινήσεις των κατοίκων της Γάζας κρίνονται απαραίτητες λόγω των στρατιωτικών επιχειρήσεων, «θα πρέπει να είναι προσωρινές, εθελοντικές και αποκλειστικά για λόγους ασφαλείας».

Παράλληλα το GHF αναγνώρισε ότι «το χρονοδιάγραμμα είναι αυστηρό, αλλά η κατάσταση επί του πεδίου απαιτεί επείγουσα δράση».

