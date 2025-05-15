Ρούμπιο: Θέλουμε πρόοδο στις συνομιλίες τις επόμενες δύο ημέρες

Ο Ντόναλντ Τραμπ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να μεταβεί στην Κωνσταντινούπολη αν υπάρξει πρόοδος στις διαπραγματεύσεις Μόσχας - Κιέβου. Θα πήγαινα στις συνομιλίες Ρωσίας-Ουκρανίας στην Τουρκία την Παρασκευή αν είναι σκόπιμο, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος.

Ελπίζω η Ρωσία και η Ουκρανία να κάνουν κάτι, πρέπει να σταματήσει (ο πόλεμος) δήλωσε από την Ντόχα ο πρόεδρος των ΗΠΑ ενόψει των διαπραγματεύσεων.

Σκεφτόμαστε ότι θα τα πάμε καλά με τη Ρωσία και την Ουκρανία, ανέφερε.

«Θα θέλαμε να δούμε [τον πόλεμο] να τελειώνει και νομίζω ότι έχουμε την ευκαιρία να το κάνουμε», είπε ο Τραμπ.

Παρέμβαση των Ηνωμένων Πολιτειών ενόψει των διαπραγματεύσεων της Κωνσταντινούπολης μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, που ξεκίνησαν με διαφωνίες για το πότε θα πραγματοποιηθεί η συνάντηση.

"Θέλουμε πρόοδο στις συνομιλίες τις επόμενες δύο ημέρες"

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε νωρίτερα ότι ο πρόεδρος Τραμπ είναι ανοιχτός σε οποιονδήποτε μηχανισμό που θα οδηγήσει σε μια δίκαιη ειρήνη στον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

Ο Ρούμπιο, μιλώντας πριν από μια άτυπη συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών στην Τουρκία, διεμήνυσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν να δουν πρόοδο τις επόμενες δύο ημέρες, προσθέτοντας ότι δεν υπάρχει στρατιωτική λύση στη σύγκρουση.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών πρόσθεσε ότι το ΝΑΤΟ έχει την ευκαιρία να γίνει πιο δυνατό.

Πηγή: skai.gr

