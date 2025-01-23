Ρωσία: Υποβαθμίζει τις απειλές του Τραμπ αν δεν δώσει τέλος στον πόλεμο στην Ουκρανία

Το Κρεμλίνο επιχείρησε την Πέμπτη να υποβαθμίσει τις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για κυρώσεις και στη Ρωσία αν δεν συμφωνήσει να τερματίσει τον πόλεμο, λέγοντας ότι «δεν βλέπει τίποτα ιδιαίτερα καινούργιο» σε αυτές.



Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ είπε ότι ο Τραμπ «είχε συχνά εφαρμόσει κυρώσεις κατά της Ρωσίας στην πρώτη του θητεία ως πρόεδρος».



Ο Πεσκόφ επανέλαβε ότι η Ρωσία είναι έτοιμη για έναν «ισότιμο και με αμοιβαίο σεβασμό διάλογο με τις ΗΠΑ».



Αναφερόμενος στη Ρωσία και τον πόλεμο, ο Τραμπ προειδοποίησε την Τετάρτη: «Αν δεν κάνουμε μια ‘’συμφωνία’’, και σύντομα, δεν έχω άλλη επιλογή από το να επιβάλω υψηλούς φόρους, δασμούς και κυρώσεις σε οτιδήποτε πουλάει η Ρωσία στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε διάφορες άλλες εμπλεκόμενες χώρες».



Ο Τραμπ είπε ότι «θα έκανε μια πολύ μεγάλη χάρη στη Ρωσία και τον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν», πείθοντάς τους να βάλουν ένα τέλος σε «αυτόν τον γελοίο πόλεμο». Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, σχολίασε ότι η σύγκρουση, η οποία πλησιάζει στο τέλος του τρίτου έτους της, «καταστρέφει» τη Ρωσία.



Δεν έχουν υπάρξει ακόμη επαφές για την οργάνωση επαφών μεταξύ Πούτιν και Τραμπ, διευκρίνισε ο Ρώσος αξιωματούχος.

Ο Ρώσος πρόεδρος μπορεί να συμφωνήσει να δώσει συνέντευξη στον Αμερικανό δημοσιογράφο Λεξ Φρίντμαν, αλλά δεν είναι άμεσο ζήτημα, δήλωσε επίσης ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου.

"Ο τερματισμός του πολέμου στην Ουκρανία θα πρέπει να αποτελέσει νίκη για τον Τραμπ, όχι τον Πούτιν"

Ο τερματισμός του πολέμου στην Ουκρανία θα πρέπει να είναι μια νίκη του προέδρου των ΗΠΑ, και όχι του Βλαντίμιρ Πούτιν, επισήμανε από πλευράς του ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι μιλώντας σε δημοσιογράφο.

«Το θέμα του τερματισμού του πολέμου στην Ουκρανία πρέπει, πιστεύω, να είναι μια νίκη για τον Τραμπ, όχι για τον Πούτιν. Ο Πούτιν δεν είναι’’ τίποτα’’ γι' αυτόν. Η Αμερική είναι πολύ ισχυρότερη, και η Ευρώπη είναι πολύ ισχυρότερη. Η Κίνα είναι πολύ ισχυρότερη από τη Ρωσία. Είναι όλοι (σημαντικοί) παίκτες» ανέφερε χαρακτηριστικά.



Ο Ουκρανός πρόεδρος τόνισε τη σημασία της διαμόρφωσης κοινού σχεδίου δράσης πριν από την έναρξη διαπραγματεύσεων με τη Ρωσία για το τέλος του πολέμου.



«Νομίζω ότι όλοι εμείς που θέλουμε πραγματικά να τελειώσουμε τον πόλεμο, που θέλουμε να τον τελειώσουμε γρήγορα, αν αυτό είναι δυνατό, για όλους μας είναι επιθυμητό να έχουμε ένα σχέδιο μέχρι να έχουμε επικοινωνία με τον Πούτιν. Πιστεύω ότι αυτό είναι προς το συμφέρον των Ηνωμένων Πολιτειών, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρώπης συνολικά. Είναι προς το συμφέρον της Ουκρανίας και του λαού μας».

